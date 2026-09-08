Save Lily｜Danny再發燒保良局送東區醫院　父母質疑為何不送廣華

「Save Lily」事件的父母在港分娩誕下幼子Danny，因一度拒交DNA樣本和疏忽照顧兒童而被捕，法庭其後為Danny頒下3年的保護令。Danny父母於上月在西九龍裁判法院少年法庭，申請撤銷保護令。據了解，Danny今日（9月8日）再次發燒，與由保良局職員帶到東區醫院求診。



Danny現時由社署接手監管，並由保良局照顧。今年6月時，Danny亦曾試過發燒及有感冒症狀，須緊急送往東區醫院治理，幸隨後退燒情況穩定，暫時毋須接受「脊椎穿刺」手術。

Danny的父母曾先生及關小姐指，於今日（9月8日）下午3時按時到保良局探望，但良久未能見到兒子。他們引述社工稱，Danny於下午2時45分量體溫時察覺到有高熱。由於發燒，保良局職員須召的士，將他送往東區醫院治理。

不過，過程間父母對保良局有所不滿。他們質疑為何不肯送往廣華醫院，因東區醫院太遠，父母難以照顧。而他們引述職員指，送往東區醫院是對兒童最佳權益的做法。

最終，父母亦未能與兒子同車，要自行前往醫院兒童病房。