大埔20歲女生港鐵上遭猥褻　衣物留白色液體　警24小時內拘59歲男

大埔昨日（7日）發生女學生疑遭非禮案。警方接獲一名女子報案，指乘搭一輛港鐵列車時準備到達大埔墟站期間，被一名男子猥褻侵犯，衣物上留有可疑白色透明液體。警員經調查後，於24小時內迅速鎖定疑並將其拘捕。



據了解，女受害人為學生，當時感覺到背後被人觸摸，及後發現衣物上有可疑不明液體，整個犯案過程約有數分鐘。



大埔警區刑事部署理總督察伍展宏交代案情。（林振華攝）

大埔警區刑事部署理總督察伍展宏稱，昨日大埔警區人員接獲一名20歲女子報案，指晚上約7時許，乘坐港鐵列車準備到達大埔墟站時，遭一名男子猥褻侵犯，並發現衣物留有可疑白色透明液體。

當列車到達太和站時，該名男子迅速逃離現場，女受害人亦隨即向港鐵職員報案求助。伍展宏續指，人員接報後隨即翻查「銳眼計劃」安裝下的閉路電視系統，迅速鎖定疑犯行蹤，於接報後24小時內，今日（8日）午在大埔區以涉嫌「非禮」拘捕該名59歲姓盧男疑犯。有人報稱任職文員。此外，警方調查時檢獲被捕人懷疑犯案時所穿衣物。

伍展宏表示，根據調查得受害人與男子並不認識，相信被捕人是單獨犯案，於案發期間在港鐵上尋找目標。現時案件交由大埔警區刑事調查隊第9隊跟進。

案件交由大埔警區刑事調查隊第9隊跟進。（資料圖片）

警方呼籲，是次案件，有賴報案人挺身而出報案，令警方能夠將疑犯繩之於法 ，起了關鍵作用。警方同時希望所有遭受類似性罪行的受害人及目擊證人，都要勇敢將事件舉報，令警方能夠積極跟進，一同打擊歪風。