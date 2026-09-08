警搗落馬洲依托咪酯工場檢$150萬貨　無業男涉每月收$4萬製毒

警方邊界警區刑事部，於昨日（7日）晚上展開反毒品行動，突擊搜查落馬洲料壆村一個村屋單位，搗破一個依托咪酯製毒工場及毒品儲存倉。行動中，人員以「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪拘捕一名男子，並檢獲5,960粒懷疑液態依托咪酯煙彈、製毒原材料及工具等，總市值約150萬元。



警方相信涉案男子收取販毒集團的金錢，以協助淨化及提煉依托咪酯毒品。據了解，男子每月約收3至4萬元報酬，而實際收入則要視乎能提供多少成品。



警方突擊搜查落馬洲料壆村一個村屋單位，搗破一個依托咪酯製毒工場及毒品儲存倉，檢獲5,960粒懷疑液態依托咪酯煙彈、製毒原材料及工具等，總市值約150萬元。（林振華攝）

邊界警區反三合會行動組督察陳志強稱，警方經深入調查及情報分析後，鎖定落馬洲料壆村一個村屋分租單位，懷疑該單位被用作一個依托咪酯製毒工場。人員昨日展開反毒品行動，在涉事村屋作出埋伏，於傍晚6時40分開發現一名男子從步出屋外，並手持環保袋走向停車場，人員見狀遂上前截停，發現袋內有18包已經包裝好準備派發的包裹，並2,050粒懷疑依托咪酯煙彈，亦在一輛屬於涉案男子的輕型貨車上，再搜獲20粒懷疑依托咪酯煙彈。

其後，男子被押返涉案單位進行進一步調查。經進一步調查及搜查，人員在涉案單位再檢獲3,890粒懷疑依托咪酯煙彈，以及大量製毒工具，包括原材料、香味甘油、電磁爐、針筒、電子磅，以及大量煙彈膠殼。行動中，警方共檢獲5,960粒懷疑依托咪酯煙彈，估計市值超過150萬元，並拘捕了該名涉案男子。

陳志強表示，相信涉事製毒中心及毒品儲存倉，是從今年年初開始運作；而涉案男子的角色包括製毒、包裝及運送毒品。警方相信被捕男子是收取販毒集團的金錢作為報酬，協助淨化及提煉依托咪酯毒品，以供應本地市場毒害市民。陳志強續指，是次行動中，警方成功阻止一大批依托咪酯煙彈流入本地市場，並強調警方將繼續從不同方向進行調查，追查毒品源頭。

被捕40歲男子，報稱無業，沒有黑社會背景。他目前正被扣留調查，稍後將被暫控「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪名。

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警方重申，販毒及製毒屬嚴重罪行。一經定罪，最高可被判處終身監禁及罰款500萬元。邊界警區刑事部總督察梁家進指，警方亦有能力、有決心，繼續全力打擊販毒活動的不同環節，包括製毒、包裝及分銷，每一個環節都不會放過。無論罪犯如何隱藏，警方都有辦法將其繩之於法，市民切勿以身試法。