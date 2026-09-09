兩內地男女來港開傀儡戶口洗黑錢$3200萬　遭加刑判監45及48個月

一對內地男女涉嫌來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團於2024年8至9月期間，分別清洗約1,200萬元及約2,000萬元的懷疑犯罪得益。兩人今日（9日）於區域法院被裁定多項「洗黑錢」罪成，並被加刑，分別判處監禁45個月及48個月。



兩名被告於區域法院分別被加刑，判處監禁45個月及48個月。（資料圖片）

警方2024年8月與銀行業界合作，分析多個可疑銀行戶口，經深入調查後，揭發一個跨境「洗黑錢」集團。該集團於2024年6月至9月期間，利用43個本港銀行戶口，收取來自34宗不同詐騙案件的騙款，包括求職騙案、電話騙案及投資騙案，涉款約1,800萬元。資金流向分析顯示，犯罪集團懷疑透過本地銀行戶口進行加密貸幣交易，清洗高達2.3億元的懷疑犯罪得益。

商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，於2024年9月12日展開代號「沉擊」行動，共拘捕13名男女，包括本案兩名被告。調查顯示，該兩名被告來港於本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用作收取犯罪懷疑得益，其後將款項轉至名下銀行戶口提取現金，再於虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及去向。兩人涉嫌於2024年8至9月期間，分別清洗約1,200萬元及約2,000萬元的懷疑犯罪得益。

該兩名分別45歲及31歲內地男女，分別被裁定6項及5項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）罪名成立。法庭接納控方申請，將刑期分別加重約25%及20%，以加強阻嚇。兩人最終分別被判囚45個月及48個月。

根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，「洗黑錢」可被判罰款500萬元及監禁14年，市民切勿以身試法。