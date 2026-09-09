海關機場偵破3宗跨境販毒案　檢獲逾$1500萬毒品　5男女旅客被捕

海關表示，昨日（8日）及今日（9日）在香港國際機場偵破3宗旅客販運毒品的案件，檢獲約30公斤懷疑氯胺酮、約14.3公斤懷疑大麻花、兩件懷疑另類吸煙產品以及一支未完稅香煙，估計市值共超過1,500萬元，拘捕5人。



圖為首宗案件中檢獲的懷疑大麻花。（海關提供）

首宗案件涉及兩名分別為29歲及45歲的內地男旅客。兩名男子昨日由泰國曼谷經菲律賓馬尼拉飛抵本港。關員清關時，在他們的兩個寄倉行李內發現共約11公斤懷疑大麻花，估計市值約260萬元。兩名男子隨即被拘捕。

第二宗案件中，一名36歲英國籍女旅客今日由英國倫敦經阿拉伯聯合酋長國阿布扎比飛抵本港。海關人員清關時，在其兩個寄倉行李及手提行李內發現共約30公斤懷疑氯胺酮及兩件懷疑另類吸煙產品，估計市值共約1,200萬元。該名女子隨即被拘捕。

圖為第二案件中檢獲的懷疑氯胺酮及懷疑另類吸煙產品。（海關提供）

第三宗案件中涉及兩名分別24歲及26歲的內地男旅客。他們今日分別從廈門和泰國曼谷飛抵本港。海關人員清關時，在24歲男子的行李內發現約3.3公斤懷疑大麻花及一支未完稅香煙，估計市值共約77萬元。該名男子和與案件有關的26歲男子隨即被拘捕。

首宗案件的兩名被捕男子已共同被控以一項販運危險藥物罪，案件將於明日（10日）在西九龍裁判法院提堂。第二案及第三宗案件仍在調查中。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關亦會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

圖為第三宗案件中檢獲的懷疑大麻花。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《進出口條例》，進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。