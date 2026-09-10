黃大仙蒲崗村道工地毀食水管　富山邨等7個屋苑一度停水

水務署本周四（10日）傍晚一度在「滴惜仔」facebook專頁公布，黃大仙蒲崗村道一行人路坑道工程地盤內，一條直徑750毫米的食水供水管，受電力工程承判商影響意外受損滲漏。該水管用作供應食水予宏景花園、嘉峰臺、富山邨、新麗花園、瓊山苑、瓊軒苑，以及帝峯豪苑。



署方一度表示，為減低對居民的影響，會安排在今晚11時用水高峰期後才停水進行緊急維修，除非遇上惡劣天氣影響或不可預知的工程困難等，否則爭取在明早（11日）7時前完成並並恢復食水供應。水務署已在受影響屋苑附近，陸續安排臨時食水供應，包括派出7架水車及60多個水箱供有需要的居民取水；亦派出「供水特攻隊」為邨內長者中心及有需要居民主動送上臨時食水。《香港01》記者晚上到富山邨觀察，有約10多名居民到水車排隊取水。



署方翌日（11日）在「滴惜仔」facebook專頁更新指，經署方工程團隊的搶修，黃大仙蒲崗村道因一電力工程地盤所影響而受損的食水管的緊急維修工程已經完成，宏景花園、嘉峰臺、富山邨、新麗花園、瓊山苑、瓊軒苑以及帝峯豪苑的食水供應已於凌晨4時恢復正常。



水務署陸續在黃大仙蒲崗村道地盤水管損毀事件的受影響屋苑附近，安排臨時食水供應，包括派出7架水車及60多個水箱供有需要的居民取水。（滴惜仔fb）

署方指出，在事件中，由於緊急維修工程安排於用水高峰期後開始，相關屋苑亦獲預早通知安排為內部食水缸儲水作緩衝；此外，署方亦採取措施，在食水管維修工程期間，派出水車注水給部分受影響屋苑的水缸，所有受影響屋苑在维修工程期間供水並未有受到影響。

同時署方較早前亦於受影響屋苑在附近安排臨時食水供應，調派7架水車、60多個水箱及約2萬支樽裝水 ，並派出「供水特攻隊」 主動為有需要的居民及長者中心送上水袋及樽裝水，為有需要的居民提供適切的支援。

署方在事件中動員超過200人，以協助在現場的臨時供水服務，並爭取提早完成緊急維修工程，感謝黃大仙民政事務處、房屋署、區議員、關愛隊及相關管理處的協調，使維修工程可以順利完成，亦感謝受影響市民的體諒。

水務署安排水車及水箱，為黃大仙蒲崗村道地盤水管損毀事件的受影響屋苑供水，晚上富山邨有居民排隊取水。（梁偉權攝）

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就現場所見，水務署在富山邨安排最少一架水車及12個水箱為居民供水，有居民外出或下班回家時順道取水，署方亦提供水袋予居民裝水。馮太稱在富山邨居住數十年，過往幸未試過因停水而要落樓取水，認為停水造成不便。她今次提早取水預備明早梳洗時使用，今晚回家後則會提早洗澡：「至緊要沖涼吖嘛，成日咁熱！」

在下班回家時順道取水的余先生，同樣指停水會帶來不便，但認為當局安排「已經好好」，有廣播提醒居民，亦提早安排水車及水箱供水。他又稱，家人亦會在家中儲水：「上面留到幾多就幾多囉。」

黃大仙蒲崗村道一行人路坑道工程地盤內，一條直徑750毫米的食水供水管，受電力工程承判商影響意外受損滲漏，水務署安排工人到場搶修。（梁偉權攝）

水務署本周四一度指出，與黃大仙民政事務處、房屋署、區議員及相關屋苑管理處保持緊密聯繫，安排於當眼位置張貼通告，提醒屋苑應預先為大廈水箱儲水。全部屋苑因有已儲水的大廈水缸作緩衝維持繼續供水，加上晚間較夜時段用戶對臨時食水需求不大，預計即使在停水期間，大部分用戶家中水龍頭的食水供應仍可應付需要。

黃大仙蒲崗村道一行人路坑道工程地盤內，一條直徑750毫米的食水供水管，受電力工程承判商影響意外受損滲漏，水務署安排工人到場搶修。（梁偉權攝）

黃大仙蒲崗村道一行人路坑道工程地盤內，一條直徑750毫米的食水供水管，受電力工程承判商影響意外受損滲漏，水務署安排工人到場搶修。（梁偉權攝）