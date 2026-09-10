49歲女2次入境　海關共檢$2萬私煙　被告判囚14周兼罰款$2000

海關表示，一名入境女旅客因管有未完稅香煙和未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，前日（9月8日）在粉嶺裁判法院被判處監禁共14個星期及罰款2,000元。



關員先於6月11日在香園圍邊境管制站截查一名49歲入境本地女旅客，在其攜帶的嬰兒車內檢獲1,181支未完稅香煙。（警方提供）

關員先於6月11日在香園圍邊境管制站截查一名49歲入境本地女旅客，在其攜帶的嬰兒車內檢獲1,181支未完稅香煙。該名女旅客隨即被捕並獲准保釋。關員於8月22日在落馬洲支線管制站再次截查該名女子時，在其攜帶的個人行李內及身上檢獲2,941支未完稅香煙。該名女旅客隨即再次被捕。兩次截查合共檢獲4,122支未完稅香煙，估計總市值共約2萬元，總應課稅值約1.3萬元。

關員於8月22日在落馬洲支線管制站再次截查該名女子時，在其攜帶的個人行李內及身上檢獲2,941支未完稅香煙。該名女旅客隨即再次被捕。（警方提供）

海關對判刑表示歡迎。監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性，市民切勿以身試法。海關提醒市民，根據《條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。