深水埗工傷｜政府承建商男工墮斃　屋宇署命承建商暫停代辦工程

深水埗今日（11日）發生奪命工業意外，一名50歲男工人在汝州街228至230號一幢唐樓進行外牆棚架工程期間，由天台墮下，送院搶救不治。



屋宇署回覆《香港01》查詢時證實，死者政府承建商工人。署方指，涉事大廈逾期未遵運強制驗樓通知，屋宇署遂安排代辦工程，政府承建商正在為相關外牆範圍進行修葺工程。屋宇署已指令該承建商暫停所有其正進行的代辦工程，須確保所有外牆棚架安全穩固，方可復工。



天台搭有棚架。（翁鈺輝攝）

屋宇署對意外中有工人死亡表示十分難過，向其家屬致以深切慰問。該署指，涉事大廈在2021年接獲強制驗樓通知，由於逾期未有遵辦，屋宇署於2023年安排代辦工程。署方委任的顧問公司已完成樓宇公用部分及窗戶的訂明檢驗，政府承建商正在為相關外牆範圍進行修葺工程。

為審慎起見，屋宇署已指令該承建商暫停所有其正進行的代辦工程。該承建商必須檢查並確保所有外牆棚架安全穩固，方可恢復工程。

屋宇署強調，承建商有責任確保棚架的結構安全和穩固，包括棚架的設計、搭建、維修及拆卸。屋宇署會全面調查事故原因，如發現有人違反《建築物條例》，屋宇署會嚴肅跟進，包括向相關人士提出檢控，以及轉介承建商紀律委員會進行紀律研訊。

另一方面，勞工處亦已向承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用棚架，直至勞工處信納承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。該處又稱正全速調查意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。處方慰問死者家屬。

深水埗汝州街228至230號發生工業意外，一名搭棚工人連人帶狗臂架從高處墮下死亡。現場仍有另一狗臂架釘上外牆，原本與鬆脫的狗臂架（紅圈示）一同承托數支相連鐵通形成「平台」，事後該些鐵通仍吊在外牆狗臂架上。（梁偉權攝）

案發在今早（11日）約11時半，一名工人在汝州街228至230號進行外牆棚架工程期間，連人帶狗臂架從頂層7樓外直墮至平台，重創昏迷，送院搶救後不治。現場消息指，事發時死者有佩戴安全帶。

現場所見，大廈外牆原本以一對狗臂架托住數支相連的鐵通，形成一個「平台」供放置物品。惟事發時其中一個狗臂架鬆脫，事主連人帶架墮樓，狗臂架則跌於天井。餘下的一個狗臂架則仍然釘在外牆，原本作為「平台」的鐵通仍吊在狗臂架上。業界懷疑可能是外牆石屎鬆脫或結構不穩釀禍。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文透露，死者遺下妻子與一對子女，出事後家庭面對經濟壓力。她現時希望僱主能為死者家人提供妥善的善後安排，協助度過難關。

深水埗汝州街228至230號發生工業意外，一名搭棚工人連人帶狗臂架從高處墮下死亡。現場仍有另一狗臂架釘上外牆，原本與鬆脫的狗臂架一同承托數支相連鐵通形成「平台」，事後該些鐵通仍吊在外牆狗臂架上。（梁偉權攝）