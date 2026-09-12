元朗貓店長失蹤兩小時後周身傷　貓主引述獸醫：不排除遭擲地踐踏

元朗西堤街一間士多的貓店長「涼粉」周三（9日）下午蹤杳，同日傍晚被發現倒臥博愛醫院後山，遍體鱗傷，幸及時送醫保全性命，惟以後恐難咀嚼。獸醫檢查後認為傷勢不似車禍所致，不排除遭「掟落地」踐踏。



涼粉經檢查後證實四肢指骨斷裂，兩隻後腳傷口深至見骨，需要包紮治理。（FB 友群士多）

四肢指骨斷裂後腳見骨 右邊面重創

貓主陸小姐向《香港01》表示，事發當日下午約4時50分，1歲多的貓女涼粉突然失蹤。兩小時後，有熱心市民循名牌上的電話致電她，指於博愛醫院後山發現吐血倒地的貓咪。陸小姐隨即趕赴現場，赫見愛貓渾身沾血，當刻以為牠被車撞倒，急忙將牠送往動物診所搶救，「我嗰下諗唔到咁多，驚佢會死。」

涼粉經檢查後證實四肢指骨斷裂，兩隻後腳傷口深至見骨，右邊面重創浴血、牙齒斷裂，「就算佢好返，都好難咀嚼......手腳需要啲時間，應該可以行到，但嘴嗰度就無辦法......」陸小姐引述獸醫分析指，貓咪似遭用力敲打及壓過，不排除被踩過四肢。由於內臟無明顯損傷，獸醫認為非車禍所致，部分傷痕或似「被人掟落地」。涼粉經治療後目前已出院休養，日後仍需覆診。

陸小姐補充，她平時有為社區流浪貓尋家。當初有一窩幼貓被棄於街頭，她便拾走涼粉暫託，惟良久未尋獲領養家庭，故由自己收養。目前士多內還有另外兩隻貓店長「柑仔」和「Oreo」，牠們本為家貓，後來同被帶到店內，方便看顧，亦與涼粉作伴。

店內閉路電視主要對着收銀處，未能拍到可疑人，陸小姐指涼粉十分膽小，懷疑有人在繁忙時間，用食物引誘牠走出店舖：「佢（涼粉）係驚人嗰種，本身天性都細膽，好難......點解會走得出去呢？......我真係覺得佢係睇準呢個時間！」西堤街與博愛醫院相隔近2公里，獸醫亦認為，涼粉的腳程不可能在兩小時內走到醫院後山。陸小姐今日（12日）就事件親身到元朗警署報案。

愛貓多處受傷，陸小姐痛心疾首，她提醒附近市民及商舖保持警惕，亦感謝有心人及時發現事件。她會先為另外兩貓裝配GPS定位，並考慮陸續轉移至其他地方。