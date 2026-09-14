有片｜貨車鬧市公路斜行如漂移　旁人避之則吉　專家分析4大成因

網上近日流傳兩段車Cam片段，拍攝到一輛貨車在行駛期間，車身明顯持續向右偏移「斜行」，連拍攝者都形容猶如「漂移」，擔心會發生意外，自言要「行埋一邊讓佢」。該輛貨車不但於車水馬龍的旺角彌敦道快線行駛，更於日間在屯門公路高速行駛，過彎姿態猶如漂移，險象環生，同時令網民嘖嘖稱奇。



《香港01》就事情向香港汽車工業學會榮譽會長李耀培查詢，他拆解貨車異常偏移的4個可能成因，並警告若忽視問題，隨時引發「甩轆」甚至翻車的致命交通意外。



貨車日間於屯門公路高速行駛，過彎姿態猶如漂移，險象環生。（threads/iamyanyan_00影片截圖）

以異常姿態傾側行駛的貨車在晚間的旺角彌敦道快線行駛。（Facebook車cam L（香港群組）/Matthew Sher影片截圖）

網民眾說紛紜 專家拆解4項成因

兩段影片中，貨車異常的行車姿態引起網民議論。有人推測「尾陣斷左一邊 」，有人則認為是「彈弓片中心釘斷咗 」眾說紛紜，而貨車行車偏移的真正原因，仍需驗車方能確定。不過李耀培審視片段後，分析貨車偏右行駛可能涉及四大主要原因。

彈弓片中心釘斷裂 職業司機理應察覺

首先，針對車輛機件問題方面，有網民推測是固定車擔及車軸的零件或彈弓片中心釘「斷咗」，李耀培指若推測屬實，車身通常會立刻傾側，「除非係行車突然間斷，如果唔係一般架車應該就側埋一邊」，有經驗的職業司機在開車前應已能察覺；如果在行駛中突然斷裂，司機理應亦能察覺。

李耀培推測橫軸鬆脫 隨時「甩轆」翻車

李耀培推測，片中的貨車可能是橫軸螺絲移位或鬆脫，令尾轆拉住輪胎殼的軸承出現鬆脫，導致右邊的車輪向右移位。他強調，貨車橫軸螺絲鬆脫而繼續強行駕駛，後果不堪設想。若螺絲完全鬆脫，車輪有極大機會飛脫，導致貨車瞬間向右傾側，甚至翻車。

載貨不均或胎壓不足 或導致行車時「斜行」

李耀培續指，載貨偏重不均，如貨斗內的貨物分佈不平均，當車上右側貨物較重時，亦有可能導致車身傾側。另外，如果貨車右胎胎壓不足，例如右後方輪胎漏氣或胎氣過軟，而左方輪胎胎氣正確時，亦可能令車體向右傾。

司機責毋旁貸 旁人避之則吉

根據香港《道路交通條例》，司機有絕對的駕駛責任。李會長提醒，若司機行車時察覺軚盤已拉直但車身仍偏移，便應意識到機件或輪胎出現問題，「司機應該都要盡量唔好繼續行車，停喺左手邊打著死火燈，之後就落去睇下」，必要時即使正在送貨，亦應先召拖車進廠檢修以策安全。如其中一段影片中，貨車在車身偏側下駛上高速公路的行為尤其危險，如當時輪胎不幸飛脫，可釀嚴重交通意外。

至於其他道路使用者，若發現前車有異，絕對不宜尾隨。駕駛者應與問題車輛保持安全距離，在安全情況下可調低車窗或響號警告對方；若情況危急且對方未有理會，應及早報警求助。