葵涌葵興邨食水管滲漏致停水　水務署派水車及水缸供水｜有片

葵涌葵興邨有食水管滲漏，導致該邨食水供應暫停。葵青區葵興小區關愛隊昨日（14日）深夜11時許，在facebook專頁發帖，指水務署已派出水缸及水車為有需要的居民供水。至今日（15日）下午4時許，關愛隊再發帖，故葵興邨食水仍未恢復供應。據了解，事件涉及葵興邨的內部供水系統，即俗稱「私家喉」，工程人員正在搶修，預計在周三（16日）凌晨可完成及恢復供水。



葵興邨有食水管滲漏導致停水，水務署派出水缸為居民供水。（fb葵青區葵興小區關愛隊專頁）

地面不停噴出食水。（葵青區議員李偉樂fb）

從葵青區議員李偉樂上載到facebook的影片及照片可見，爆水管位置在興樂樓與葵興邨停車場之間的有蓋行人通道，有水從地面底湧出，形成一個小噴泉，有盲人引路徑的路徑被水推高。

據悉涉事食水管自昨日下午開始滲漏，影響興樂樓和興福樓的供水，管理公司發現後隨即安排工程人員搶修。其後由於要更換涉事喉管，故興逸樓和興國樓亦需停水，但管理公司已事先「打滿」該兩座的水缸，故該兩座樓宇的食水供應至今日才暫停。如有年長居民需要協助取水，可向管理處求助。

水務署水車及水缸位置：

水車：葵興邨興樂樓消防閘對出空地

水缸：

1. 葵興邨興樂樓消防閘對出空地

2. 葵興邨興福樓大堂對出空地

3. 葵興邨興國樓大堂對出空地

4. 葵興邨興逸樓大堂對出空地