慈樂邨停車場七人車漏油　消防揭非法油站　雙程證男涉違危險品例

消防處於昨日（9月14日）晚上接獲市民舉報，指黃大仙慈樂邨第二期停車場，有汽車漏油及有燃油味。消防人員趕到現場，發現一輛七人車洩漏燃油，隨即用木糠覆蓋漏油位置，並於現場戒備。



消防人員於車內發現一個油缸及一批入油工具，並檢獲共921公升汽油，容量足以注滿20輛私家車。消防處已檢走全部燃油與入油工具。行動中，人員在現場截查一名34歲持雙程證涉案男子，涉嫌違反《危險品條例》下過量儲存危險品、違反包裝標記和標籤要求，以及《消防條例》非法管有受管制物質等多項罪行。



消防員在停車場內發現一輛漏油七人車，疑為非法加油站。（消防處圖片）

消防處指出，慈樂邨屬大型住宅屋邨，停車場人流車流極高。汽油為高度易燃液態燃料，揮發出的蒸氣比空氣重，極易積聚並引致爆炸。

不法分子於無裝設加油站專用消防裝置及設備的停車場內，違法儲存及轉注汽油，一旦發生火警甚至爆炸，會嚴重威脅屋邨居民及停車場使用者的生命安全。

消防員在漏油位置鋪上木糠。（消防處圖片）

消防處強烈譴責極度自私、漠視公眾安全的違法行為，強調絕不姑息。消防處隨即於今日（15日）與當區民政事務處、黃大仙區防火委員會，以及相關物管公司舉行緊急會議，商討加強物管人員對非法燃油活動的警覺性、深化監管措施，同時提高居民同物管人員的消防安全意識。

消防續指，如有懷疑非法加油活動，請立即透過以下途徑舉報：

．「『油擊』舉報眼」火警危險電子投訴平台：fhcp.hkfsd.gov.hk（即時上載照片及影片，提供精準情報）

．24小時「油擊」舉報熱線：5577 9666