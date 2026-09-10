鬼油｜跨部門搗葵青區兩非法加油站截3男　檢2862公升柴油值$10萬

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊聯同警務處青衣分區特遣隊及食物環境衞生署，今日（10日）於葵青區一帶進行針對性打擊非法燃油轉注活動的行動，並分別於葵泰路及葵裕街各搗破一個非法加油站，共檢獲2,862公升柴油，可供注滿約50輛輕型貨車的油缸，市值約10萬元。



行動中，消防處人員發現大批入油工具，並截查3名男子，懷疑與案件有關。他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》，《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。同時，消防處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。



消防處聯同警方及食環署於葵青區一帶進行針對性打擊非法燃油轉注活動的行動，在葵泰路及葵裕街各搗破一個非法加油站，共檢獲2,862公升柴油市值約10萬元，並截查3名男子。（消防處提供）

消防處一向致力打擊任何形式的非法燃油轉注活動。消防處重申，從事非法燃油轉注活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

此外，根據《危險品條例》，柴油的一般豁免量為500公升，汽油的一般豁免量為25公升。任何人士如製造、貯存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。

消防處聯同警方及食環署於葵青區一帶進行針對性打擊非法燃油轉注活動的行動，在葵泰路及葵裕街各搗破一個非法加油站，共檢獲2,862公升柴油市值約10萬元，並截查3名男子。（消防處提供）

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡，及導致財物損毀，後果非常嚴重。

市民如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處「火警危險電子投訴平台」（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」或24小時舉報熱線5577 9666作出舉報。