警員朱振國遇襲留醫21年亡｜遭兇徒揮刀割頸　負傷追50米失血倒地

警員朱振國於2005年獨自巡邏期間，在長沙灣截查一名男子時，突遭對方取出生果刀割破左頸大動脈；他負傷奮勇追截50米後因失血過多倒地，導致腦缺氧癱瘓，當年值30歲、正值壯年卻慘成植物人。他翌年獲政府頒授金英勇勳章，表揚其英勇行為。儘管多年來歷經多方中西醫治療，朱振國病情始終未見起色，留醫21年後，於2026年9月16日與世長辭。



朱振國2005年受傷後，2016年時仍在醫院療養，其女兒（左）和妻子（右）到醫院探望。（資料圖片/傳媒人花家姐提供）

單獨巡邏截查男子 對方突發難亮6吋生果刀刺頸

翻查資料，事件發生於2005年7月19日早上8時半，當年30歲的軍裝警員朱振國正單獨巡邏。當他途經長沙灣保安道市政大廈對開時，發現形跡可疑的男子廖智勇，隨即上前截查。正當朱振國透過電台核實對方是否為通緝犯時，廖智勇突然發難，拔出一把6吋長的生果刀，猛然割傷朱的左頸大動脈。

《香港01》9月15日到廣華醫院了解，據知朱振國留醫的病房外平靜。（左朗星攝）

負傷按傷口追截50米 終失血過多倒地

廖智勇傷人後拔足狂奔，朱振國雖身受重傷，仍以手緊按傷口奮力追截。惟追出約50米後，終因失血過多不支倒地；廖智勇則跑入巿政大廈橫巷，棄刀逃去。同日下午，廖智勇於地鐵太子站向另一名警員自首。

由於嚴重失血導致腦缺氧，朱振國最終全身癱瘓。事發後，他曾接受多種中西醫療法，更一度被送往廣州接受高壓氧治療，其後再返港繼續就醫，可惜病情始終未見好轉。

施襲者原被判入獄6年 律政司提覆核加刑至10年

至於襲擊朱振國的廖智勇，自首後於2006年4月，在高等法院承認藏有攻擊性武器及拒捕傷人兩罪，被判入獄6年。但律政司認為刑期過輕，向上訴庭提出刑期覆核，至2007年1月上訴庭將廖的刑期增至10年。他早年向監管下釋囚委員會申請假釋，委員會鑑於他初犯、年輕及在獄中行為良好獲假釋，但須一直接受感化官監管，至刑期屆滿為止。

廖智勇因案件被判監10年，現已出獄。（資料圖片/陳雯慧攝）

廖智勇出獄後遭律政司入稟，要求分擔賠償朱的費用，案件於2016年達成和解。據悉，因朱振國被評為無行為能力人士，所以按法庭程序，尋求法官作出和解令；已宣告破產的廖智勇承認責任，但朱振國一方不向廖追討賠償，律政司亦放棄追索，故廖毋須賠償，和解金額亦須保密。而根據律政司曾向法庭呈交的訴狀，警務處向朱振國賠償逾494萬元。

朱太（中）不時到醫院探望丈夫朱振國（右），期望奇蹟出現。傳媒人「花家姐」（左）亦曾一同探望。（資料圖片/傳媒人花家姐提供）

朱振國的母親在2016年、索償案達成和解當日，到過東華三院黃大仙醫院探望留醫的朱振國。她向記者表示，朱振國曾到過廣州求醫，當時略有好轉，但2008年回港後由於沒有私人看護，無專人按摩，手腳開始萎縮。

2016年索償案達成和解當日，朱母到醫院探望朱振國，向他訴說審訊結果。（資料圖片/受訪者提供）