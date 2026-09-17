有片｜元朗電動單車突衝出捱警車撞　男騎手受傷涉危駕等4罪被捕

元朗發生涉及警車交通意外。今日（17日）下午2時21分，一名女警駕駛警車沿宏達路東行至朗業街、近港鐵朗屏站對開時，與一輛沿安樂路右轉進入宏樂街的電動單車相撞。意外中，該名23歲非華裔男騎手，腳部受傷，幸仍清醒，由救護車送往屯門醫院治理。經初步調查後，該名男騎手涉嫌「危險駕駛」、「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「沒有第三者保險而使用車輛」被捕，他現正被扣留調查。



有網民將事發時的車CAM片段上載至社交媒體，可見當時一輛警車沿朗業街往東行，途至近宏樂街交界、朗屏站對開位置時，突然有一輛電動單車從朗屏站底的媽橫路右轉駛出。當時警車已收掣不及，將電動單車連人帶車撞至飛起再墮地。而從車CAM片段顯示，當時CAM主宏樂街的燈號庶紅色；對面媽橫路其他車輛亦未在停下，只有該電動單車行駛中。



網上圖片可見，非華裔男騎手倒地，有外賣食物灑滿一地，電動單車則翻側橫亘路中，前轆扭曲變形；事後有3名警員下車查看傷者情況。

一輛警車駛至時撞及電動單車，將其撞飛墮地。(網上圖片)

運輸署表示，因交通意外，宏達路和宏樂街交界的部份行車線現已封閉。駕駛人士只可使用餘下行車線行車。元朗安樂路(往屏山方向)的車輛不能右轉入宏樂街。及至下午3時左右措施取消。