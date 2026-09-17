朱振國離世｜警校畢業各散分區情誼未變　同期：約定送別好兄弟

【警員朱振國／朱振國離世／警察因公受傷】警員朱振國在2005年執勤期間，遭一名青年拔刀割傷頸部，他負傷追捕對方，結果因失血過多致腦缺氧，全身癱瘓慘成植物人，躺臥病床21年後，於2026年9月16日因器官衰竭離世，終年52歲。



其當年一同在警校受訓的同期表示，希望警隊可以完成朱振國家人的心願，讓朱振國能長眠於浩園；而警察隊員佐級協會，亦正向警隊爭取舉辦最高榮譽喪禮、及安葬浩園。



朱振國於1995年9月25日「入班」，就讀警校，並於1996年3月30日「出班」。有朱振國的同期同班表示，對朱振國離世感到黯然可惜及難過，亦希望其家人能盡快走出陰霾。

朱振國（紅圈示）當年受訓時與一眾同班及教官合照。(同期提供圖片)

該名同期憶述，當年與朱振國一同入班時，同期有廿幾人，最終出班時只餘下17人。由於朱振國的警員編號尾數為「42」，因此同期同班多數叫他「42」，或英文名Jacky。他續指，由於朱振國平易近人，為人開朗又好玩得，成班同學都喜歡跟他相處。而在受訓半年期間，「大家互相支持，一齊流過好多汗水」因此一眾同學已建立了深厚情誼。

於警校畢業後，各同班各散不同總區分區工作，而朱振國首站就駐守尖沙嘴警署。雖然一眾同班四散各方，但眾人兄弟情未變，經常會定期聚會及聯絡。亦因此，當年得知朱振國在執勤時受到嚴重事故，眾人都很愕然。他們除了經常到醫院探望外，亦紛紛向朱振國家人提供各種治療建議。

朱振國受訓時的步操照片。(同期提供圖片)

他憶述，最深刻印象是十多年前，時任「一哥」李明逵，經常到黃大仙療養院探望朱振國，當時朱因長期卧床，引致背部長滿膿瘡，醫生建議可購入能發熱的紅外線背墊，以舒緩問題。惟一塊要索價萬多元，一哥得知後，二話不說自費購入予朱使用：「好有心，大家都感受到那種溫度。」

對於這位臥床廿載的好兄弟離世，該同期直言，一眾同班都感到好感慨，只希望他一路好走。並希望警隊可以完成其家人心願，讓朱振國能長眠於浩園。此外，一眾同期同班，已約定在朱振國出殯當日，送別這位好兄弟。

朱振國2005年受傷後，2016年時仍在醫院療養，其女兒（左）和妻子（右）到醫院探望。（資料圖片/傳媒人花家姐提供）

警隊前「一哥」李明逵（資料圖片）