中醫診所賣私煙｜中醫藥管委會：已接海關轉介　按訂明程序處理

海關昨日（17日）在荃灣打擊私煙，「放蛇」在一中醫診所內搗破一個懷疑私煙倉，檢獲10萬支私煙，並拘捕一名78歲男負責人。涉事診所門外及樓下均掛上寫有「香港政府註冊中醫師」的招牌。



香港中醫藥管理委員會（管委會）秘書處回覆《香港01》查詢時證實，就有註冊中醫涉嫌經營私煙零售點，管委會中醫組已接獲海關轉介，並會按照《中醫藥條例》及《守則》訂明的程序處理；中醫組不會評論個別案件。



中醫師查看海關拉犯的相片，一時承認是自己，一時又說「唔記得」。（香港01記者攝）

管委會指出，香港中醫藥管理委員會中醫組是根據《中醫藥條例》（香港法例第549章）而成立的法定規管組織，其主要職能是執行和實施條例內訂明的各項中醫規管措施，包括中醫註冊、考核及紀律事宜。

為確保中醫專業的良好執業操守，中醫組為中醫師訂定了中醫專業守則（《中醫守則》），以規範中醫師涉及中醫操守、專業責任、專業道德、業務規範、醫療行為及業務宣傳等範疇的行為，使中醫師能符合中醫專業的標準。如中醫師在執行職務時作出未能符合中醫業認為合理標準的行為，中醫組及轄下的紀律小組會按《中醫藥條例》的附屬法例《中醫（紀律）規例》及《中醫守則》訂定的程序跟進處理。

穿着白色袍的78歲男負責人被捕。（海關提供）

海關經深入調查後，鎖定涉案位於荃灣的中醫診所，懷疑有人以中醫診所作掩飾，實則經營私煙零售點。昨日下午，海關人員於該中醫診所喬裝顧客進行試購行動，發現診所負責人以低於法定煙草稅價的價格出售香煙，遂拘捕該名78歲男子，他現已被落案起訴。

海關人員在診所內檢獲約10萬支懷疑私煙。（海關提供）

《香港01》記者今日到訪位於唐樓劏房單位的涉事中醫診所，當時身穿白色汗衫的陳姓中醫師坐在書桌前。當記者展示被捕人照片時，中醫師一時說「應該係我喎」，一時又改口說年紀大「唔記得」。

海關瓦解一個以中醫診所作掩飾的私煙零售點。（海關提供）

海關指，初步調查顯示，涉案者為降低執法風險，刻意選擇樓齡較高、沒有升降機、搬運不便的唐樓區域，租用劏房單位作為私煙零售點，並以中醫診所作掩飾其非法活動。海關相信，是次行動成功瓦解一個活躍於荃灣區一帶的私煙分銷中心及零售點。