曼谷抵港3內地男行李藏7公斤「零食」　海關揭為$140萬大麻花拉人

海關今日（19日）在機場偵破兩宗行李藏毒的販毒案件，共檢獲約7公斤懷疑大麻花，估計市值共約140萬元，並拘捕3名內地男子。



海關指，關員先後替3名從泰國曼谷飛抵本港的內地男旅客清關，並在其中兩人的隨身背包及行李中，發現各重約1公斤和6公斤的懷疑大麻花，兩批大麻花均被藏於零食包裝內。兩案共有3名分別40歲、35歲及37歲內地男子被捕，案件仍在調查中。



海關在首案中檢獲重約1公斤懷疑大麻花。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

海關在另一案中檢獲重約6公斤懷疑大麻花。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。