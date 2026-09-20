元朗疑狗咬死人｜騎手證狗群出沒　親歷被狗追：一隻追，隻隻跟住

繼8月20日打鼓嶺坪洋村狗咬死人慘劇後，事隔一個月，再有人懷疑遭狗隻襲擊死亡。一名27歲女子今日（20日）凌晨前後騎乘共享單車，途經壆圍南路近南生圍污水泵房附近時，疑被3隻狗追趕襲擊，全身多處包括頭、頸有不同程度撕裂傷痕，送院不治。



《香港01》記者今日傍晚重返壆圍南路視察，發現仍有不少市民在此踩單車及跑步。受訪騎手均指曾在附近遇見狗隻，有人稱數月前曾於毗鄰攸壆路被狗群追趕，險遭咬傷：「一隻追，就隻隻跟住嚟。」亦有人稱所遇狗隻無表現攻擊性，騎行時從未被追逐。



記者傍晚到壆圍南路視察，發現仍有不少市民在此踩單車及跑步。（王譯揚攝）

單車騎手陳先生指，在該路段踩單車時，偶有一至兩隻狗隻出沒，不確定是否有飼主，僅知來自附近村落；而對面攸壆路中段情況更甚，常有4至5隻狗成群聚集。他透露，約三個月前曾遭狗群追逐，左腳險些被咬傷，「追過幾次！黃色嗰隻......佢追過嚟，我搏命（踩）抽筋，佢就（作狀）咬我腳。一隻追，就隻隻跟住嚟。」雖曾遇險，他仍會在該處踩單車，笑言：「我踩快啲囉！佢想咬你，你就踩快啲，追追下就唔追。」

另一位騎手Ringo表示，每周都會到壆圍南路踩單車，並不多見狗隻出沒，「我諗5次可能有1次（遇到），兩三隻到。」據他觀察，狗隻無表現攻擊性，騎行時從未被追逐，故不擔心被襲擊，「我唔騷擾佢，佢唔騷擾我。」他對死者的遭遇感到可惜。

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警員到場調查。（李家傑攝）

案發在今日凌晨零時43分，途人報案指發現27歲女事主倒臥於壆圍南路近南生圍污水泵房附近，她送院後不治。警方今午交代案情，指零時前後，女死者騎乘共享單車途經案發地點時，曾被3隻狗追趕，頭、面、頸、雙臂及雙腳有不同程度撕裂，身上證實有動物噬咬痕跡，頭及頸為致命傷，警方調查期間，亦發現有野豬及流浪狗出沒。

警方指，暫未捉到涉事狗隻，亦未能確定狗隻品種，正調查有否狗主抑或流浪狗；但根據閉路電視片段，初步相信涉事狗隻為中型犬，不高於單車車輪、不高於50厘米。案件交由元朗警區重案組調查，人員已將有關案件資料轉交漁護署跟進。

警員到場調查。（李家傑攝）

犬隻行為顧問及訓犬師Eddie Choi向《香港01》指出，狗隻的天性是會追著高速移動的物件，例如會追趕單車等，多半是出於強烈「地盤意識」。當行人、單車進入狗隻認為的領地範圍時，便有機會出於本能而進行驅趕。面對上述情況首要保持冷靜，切勿驚慌。

圖為涉案單車。（李家傑攝）