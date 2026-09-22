運動飲品疑現針孔｜學生指擠樽身液體「唧出嚟」　有同學頭暈肚痛

瑪利諾中學今日（22日）在黃大仙斧山道運動場舉行運動會，午飯期間運動場外有人派發品牌為「尖叫」的運動飲品，惟有學生發現飲品包裝上疑有針孔，憂有人注入不明液體，至少12人懷疑飲用飲品後，感到不適需送院治理。



有學生表示，有團體在運動場入口免費派發「尖叫」飲品，得知有同學飲過後，出現頭痛、頭暈、肚痛徵狀。亦有人指，見到有關飲品的樽蓋下及樽身都出現針孔 。



女同學指，有同學飲完有關飲品「有頭暈肚痛」。 （林振華攝）

在場學生向記者表示，午膳時間有不明人士在運動場入口外擺檔「話免費攞」，向學生免費派發「尖叫」運動飲品，並有大批學生領取。該名同學指，大部分飲品「係瓶蓋下面吉咗窿」，亦有部分針孔在「樽外圍」，當擠壓涉案飲品時「（液體）唧到出嚟！」

一名女同學指，多名學生飲用後隨即出現肚痛及頭暈等徵狀，需由救護車送院治理，有男同學當場向記者表示「有肚痛」；另外一名關同學表示，「我飲咗半枝，正常味道」。

多輛救護車駛入運動場內，初步逾12人報稱不適。(林振華攝)

現場消息指，有學生疑飲用相關飲品後不適。大批探員趕抵斧山道運動場調查，有探員在場外垃圾桶蒐證，發現「尖叫」飲品膠樽即檢走作為證物；另有探員進入運動場內了解事件。有學校職員透露，相關飲品是在運動場外派發，並非由學校安排。

警方表示，於今日下午2時正，接獲一名家長報案指，其孩子在斧山道運動場參加學校運動會，場外有人派發飲品，飲品包裝卻懷疑發現針孔。警方派員到場了解，現將案件列作「求警調查」，交由黃大仙刑事調查隊跟進。

學校老師收起涉事飲品。（圖片來源：Threads / 0716ckvsa）