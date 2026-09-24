尖沙咀酒吧命案︱死者疑倒斃廁所遺血跡　旅客睹兩人搬屍曾掐人中

尖沙咀今日（24日）凌晨1時許發生棄屍命案。一名48歲姓黎男子與友人加拿分道25至31號一幢商業大廈一酒吧消遣，其間黎男懷疑暈倒，友人和酒吧男職員二人合力用凳將他抬到商廈電梯大堂，友人短暫逗留後離開，職員將事主搬到對面電單車「骨位」後報警。警員到場發現事主明顯死亡，在涉事酒吧檢獲懷疑冰壺，並在廁所發現懷疑血跡。據知，死者已經僵硬和傳出異味，而且有屍斑。警方相信事件有可疑，不排除有人注射過量毒品致死。據了解，酒吧職員涉「非法搬移屍體」罪被捕。



一名路經現場、來自內蒙古的旅客目擊一名男子用椅子將死者「拖下來」，男子嘗試將死者頭部立起來但無果，另外又見到一名女子「掐他（死者）人中」，估計死者吸毒或飲醉酒。



男死者當時坐在凳上。（受訪者黃先生提供）

旅客黃先生用普通話表示，當時見到「一個男的用椅子把他（死者）拖下來」，「女的還給他（死者）掐人中」，之後該名女子離開，男子留在現場報警。黃先生形容死者情況不太好，職員嘗試將死者頭部「立起來又倒下去」，他估計死者吸毒或飲醉酒。被問到見到遺體時會否感到害怕，黃先生表示「不怕」。

救護員經檢查後證實事主已經死亡，用白布遮掩遺體。（受訪者黃先生提供）

據知，死者48歲姓黎。警方於今日凌晨1時38分接獲一名酒吧職員報案，指一名男子在尖沙咀河內道1號電單車位暈倒。救護員和警員接報到場，事主被證實死亡。

據知，職員最初向警員訛稱在附近發現事主陷入昏迷，遂將他抬落樓。但警員經了解後，認為事件有可疑，經盤問後職員和盤托出，指發現死者在酒吧廁所內暈倒，遂與一名女子將死者搬移到地下。警員遂帶同爆破工具與該名職員前往酒吧調查，到場後發現酒吧空無一人，現場亦曾被人打掃乾淨。

刑事調查隊跟進案件，在酒吧檢獲懷疑冰壺，並在廁所發現懷疑血跡。警員初步發現，遺體已經僵硬和傳出異味，而且有屍斑。警方正調查事主死亡時間和確實死因，不排除有人注射過量毒品致死。

警方帶走該名酒吧職員以作進一步調查，另外亦正通緝一名年約30至40歲的中國籍女子。案件交由油尖警區重案組第二隊跟進。

就現場所見，該具遺體由帳篷遮掩，警員到場調查。（陳永武攝）

就現場所見，該具遺體由帳篷遮掩。據了解，涉事酒吧酒牌本周五（25日）到期，屬於正常營運。

男死者被人用凳抬到樓下，警員列之為證物。（陳永武攝）

警員到場調查。（陳永武攝）