葉劉淑儀穿旗袍偕「一哥」周一鳴親身上陣拍片　中秋前宣揚防騙

警方社交媒體帳號《香港警察 Hong Kong Police》今日上載了一條短片，內容驚艷，甫開始只見一名身穿旗袍女子的背影，提著一個暖水壺慢慢步入一個房間中，未幾就見到一名男子坐在長桌前，背景更配上經典的音樂韻律，令人以為在看間諜電影。



而片中的兩名「間諜」，男的為警務處處長「一哥」周一鳴；而旗袍女子則是葉劉淑儀。兩人在短短一分多鐘的短片內交足戲，一哥一開始就語調平淡地問：「點解係妳?」葉劉則回應「點解唔係我呢?」兩人狀甚似經驗老到的間諜在暗中交手。



而這兩位「間諜」的任務，其實是在中秋節前，宣揚防騙訊息。

警方在社交媒體上載短片，女主角是葉劉淑儀。

帖中附上的文字寫道，「中秋秘密任務：迎月之夜，市面如常太平，殊不知暗湧早已悄然逼近...‥‥處長同葉太究竟討論緊咩秘密任務?」至於內容，讀者可自行欣賞短片。

葉劉淑儀亦在其社交帳號出帖：「我每年中秋都會出旗袍相片，今年搞搞新意思，和警隊一哥周一鳴，一起拍攝了一段防騙宣傳片。」

她指，這個片段從構思、到拍攝、再到今天面世，整整花了幾個月；又指警隊很嚴謹，先後構思了幾條「大橋」，反覆商討，最終以中秋版本定案。警隊亦用心挑選場地和道具。

葉劉續指：「至於我，就當然是悉心選擇了這件旗袍來配合拍攝了。大家有沒有在我的旗袍相片裡，找到相關的道具呢？記得在拍攝前夕，我拿著劇本反覆背對白；到拍攝時，一個場景反覆拍攝不同角度，我可謂過足戲癮，體驗難得！大家覺得效果如何？」