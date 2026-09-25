猜猜我是誰︱17歲無業青年淪跑腿收錢　涉兩宗電話騙案$41萬被捕

警方偵破兩宗「猜猜我是誰」電話騙案，騙款達$41萬，拘捕一名17歲青年。



觀塘警區區調查隊第三隊督察施華聖講述案情，警方於7月接獲兩宗報案，案中騙徒以「猜猜我是誰」手法，致電長者假扮親人，訛稱涉及刑事案件被拘留要保釋金。兩名分別74歲及89歲的受害人不虞有詐，分別提取現金到觀塘鯉魚門指定地點，交予「親人的朋友」。兩名受害人其後成功聯絡親人，始發現受騙而報警。

警方接報後經過情報分析，昨日拘捕負責收款的男子，他17歲，報稱無業，涉嫌「以欺騙手段取得財產」目前被扣留調查。案件由觀塘警區刑事調查隊第三隊繼續跟進。

觀塘警區區調查隊第三隊督察施華聖指，被捕人年僅17歲，在案中擔任收款人角色。（警方圖片）

警方呼籲市民，特別是長者，切勿輕信可疑來電。如有任何懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。警方重申，「以欺騙手段取得財產」罪是十分嚴重的罪行，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條，任何人如觸犯該罪行，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。