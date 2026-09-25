有片｜葵涌大連排道爆食水管路陷　馬路變溪流車輛涉水如陸上行舟

今日（25日）中秋節，葵涌發生爆水管事故。傍晚6時27分，警方接獲多宗報案，指大連排道水浸。人員到場後，證實附近有水管爆裂導致水浸，受影響範圍20米乘10米，水深約10厘米；大連排道與嘉定路交界更出現路陷，面積約5米乘15米。水務署回覆《香港01》查詢指，涉事的為直徑400毫米食水管，葵定路10至16號一幢工業大廈食水供應受影響，署方已設水箱供有需要的市民使用。



網上相片顯示，整條馬路被水覆蓋變成「河道」，車輛在水中緩慢行駛，猶如「陸上行舟」，捲起水花；路面亦明顯見到凹凸不平及下陷痕跡。



水退後，地上遺下不少沙泥。（王譯揚攝）

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受事故影響，葵涌道往大連排道北行一段路，及葵安路左轉入大連排道道路，暫時封閉。晚上8時許，有水務署工人仍在現場搶修，淹水已退下，地面遺下大量淤泥。

車輛在水中緩慢行駛，猶如「陸上行舟」，路面明顯見到凹凸不平。（網上相片）

水務署回覆《香港01》查詢表示，於今晚接獲報告，指葵涌大連排道近嘉定路有喉管漏水，經了解後確認涉事為一條直徑400毫米食水供水管。在關上水掣後，現場已停止湧水，署方亦已隨即派員清理現場。

經供水調度後，只有葵定路10至16號一幢工業大廈的食水供應受影響，預計維修期間用水需求不大。水務署已於受影響大廈附近設置水箱，供有需要的市民使用。該署表示，工程團隊正全力維修水管，並會盡快完成維修工程及恢復該工業大廈的食水供應。

水覆蓋了整條馬路，變成一條「河道」。（網上相片）