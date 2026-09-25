兩內地男旅客曼谷抵港　行李藏$120萬大麻花　海關機場截獲拘捕

香港海關今日（25日）在香港國際機場，偵破兩宗行李藏毒的販毒案件，共檢獲約6公斤懷疑大麻花，估計市值共約120萬元。



兩宗案件分別涉及一名31歲及一名36歲的內地男旅客，他們今日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員清關時，在他們的隨身行李內，分別發現重約3公斤的懷疑大麻花，收藏於零食包裝內。該兩名男子隨即被捕，兩宗案件仍在調查中。



被捕31歲男旅客的隨身行李內檢獲多包懷疑大麻花。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

被捕36歲男旅客的隨身行李內檢獲多包懷疑大麻花。（海關提供）

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。