口罩商涉騙政府貸款　董事潘焯鴻夫婦被控欺詐及洗黑錢　下周提堂

一間外科口罩製造商在新冠疫情期間，涉嫌在申請中小企融資擔保計劃的「百分百擔保特惠貸款」時提交虛假資料，詐騙銀行600萬元。警方早前3月以涉嫌「串謀詐騙」拘捕涉案公司董事、中科監察主席潘焯鴻（56歲）及其朱姓妻子（54歲），以及4名員工（31至53歲）。



警方今日（9月25日）表示，涉案56歲姓潘男子和54歲姓朱女子，已各被落案起訴一項「欺詐」罪及合共4項「洗黑錢」罪，案件將於9月28日上午在九龍城裁判法院提堂。據知被起訴的兩人，正是潘焯鴻夫婦。



潘焯鴻被指在申請中小企融資擔保計劃的「百分百擔保特惠貸款」時，提交虛假資料，被警方落案起訴多項罪名，他今日（9月25日）上載自拍照片。（潘焯鴻fb）

潘焯鴻3月被捕後離開警署。（資料圖片/黃偉民攝）

據了解，警方調查顯示，被捕6人涉嫌於2021年4月至6月申請貸款期間，提交虛假的銷售額及誇大的薪金紀錄，以符合貸款申請資格，詐騙銀行600萬元，然後將款項轉入自己私人戶口，案件交由西九龍總區重案組第5A隊跟進。消息指，涉案製造商為諾翹 Lockill。

潘焯鴻早前被捕後離開警署。（資料圖片/黃偉民攝）

警方周三（18日）拘捕6男女，涉縑於2021年4月至6月申請中小企百分百擔保貸款計劃期間。消息指，其中一名被捕人為中科監察主席潘焯鴻。（資料圖片/張浩維攝）