口罩商涉騙政府貸款 董事潘焯鴻夫婦被控欺詐及洗黑錢 下周提堂
撰文：凌逸德
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一間外科口罩製造商在新冠疫情期間，涉嫌在申請中小企融資擔保計劃的「百分百擔保特惠貸款」時提交虛假資料，詐騙銀行600萬元。警方早前3月以涉嫌「串謀詐騙」拘捕涉案公司董事、中科監察主席潘焯鴻（56歲）及其朱姓妻子（54歲），以及4名員工（31至53歲）。
警方今日（9月25日）表示，涉案56歲姓潘男子和54歲姓朱女子，已各被落案起訴一項「欺詐」罪及合共4項「洗黑錢」罪，案件將於9月28日上午在九龍城裁判法院提堂。據知被起訴的兩人，正是潘焯鴻夫婦。
據了解，警方調查顯示，被捕6人涉嫌於2021年4月至6月申請貸款期間，提交虛假的銷售額及誇大的薪金紀錄，以符合貸款申請資格，詐騙銀行600萬元，然後將款項轉入自己私人戶口，案件交由西九龍總區重案組第5A隊跟進。消息指，涉案製造商為諾翹 Lockill。
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