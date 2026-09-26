馬鞍山麥當勞女生不滿服務態度　潑水掟食物　職員頭暈送院｜有片

Threads今日（26日）凌晨流傳多段影片，顯示一名女生在麥當勞一邊持手機拍攝，一邊指摘一名紫髮女職員態度惡劣，同時要求男經理「主持公道」，怒罵「我有冇催過先？」，男經理嘗試調解，女生怒問「佢憑乜嘢對我態度咁差」，強調自己當時詢問「唔該，請問要等幾耐？」而已，女職員不滿捱罵，反駁「你態度好好咩」、「無聽到你講『唔該』」，女生繼續向男經理反映該名女職員「撩交嗌」。



另一段影片顯示，女生在取餐處旁邊自助水機斟水，繼而手持裝有清水的紙杯，走近取餐處潑向該名女職員，然後向她扔紙杯，雙方同樣要求報警，其間女生爆粗「X你老X臭X，𠵱家乜嘢態度」，她再次斟水，連水帶杯一起扔往女職員，連外賣食物都成為「暗器」，女生大叫「阻住你做嘢，唔好做啦」，女職員要求「唔好畀佢走」，男經理再次現身安撫女生，女生再次持手機拍攝，同時進入廚房位置「掃場」，以及用手機通知親友，之後前往鄰近房間，女職員要求鎖門，切勿讓她離開。



亦有網民上載3段影片，顯示女生事後繼續在店內「掃場」，哽咽指控女職員「扮受害者」、「扮可憐」，一名中年婦人隨後到場，相信是其母親，女生激動痛哭，「佢態度好差」、「佢恰我」，甚至直接坐在地下，哭訴女職員「扮受害者」，影片結束前，警員到場跟進。



一名女生在麥當勞一邊持手機拍攝，一邊指摘一名紫髮女職員態度惡劣，同時要求男經理「主持公道」，怒罵「我有冇催過先？」，男經理嘗試調解。（Threads@c_113960影片截圖）

有網民目擊事件，表示「個女仔問『有未』，紫毛阿姐好大聲話『唔知，答你唔到』，女仔就話『你𠵱家咩態度，等得耐都唔畀問？』，然後個阿姐話問咗好多次，女仔覺得被人屈，繼續互噴，經理好專業全程好冷靜，女仔同經理投訴員工態度唔好，但經理表示判斷唔到，所以無辦法幫個女仔，叫佢上app投訴，其間職員都係轟緊，全程嘈交有人拍片」。

女生在取餐處旁邊自助水機斟水，繼而手持裝有清水的紙杯。（Threads@_kawai.1030__影片截圖）

女生走近取餐處潑向該名女職員，然後向她扔紙杯。（Threads@_kawai.1030__影片截圖）

其他網民留言指「態度差，但人哋冇犯法，個女子就犯法」、「潑人水掟人杯已經傷人」，亦有網民關注片中女生精神狀態。

女生再次斟水。（Threads@_kawai.1030__影片截圖）

事後有一名自稱是片中女生的網民留言指，當時「啱啱接咗張麥當勞嘅Keeta單」，等待期間一直耐心等候沒有出聲，等了20分鐘後忍不住詢問店員，形容自己「好聲好氣好有禮貌咁問」，當時詢問「唔該，我想問吓XXXX號仲要等幾耐左右呀？」。

但該名女職員「就跳咗掣咁樣」，未知是否太忙，「將啲情緒發洩晒落我度」，態度惡劣，大聲表示「你催乜嘢催啫？你啱啱已經催咗3次啦喎！我哋𠵱家好忙呀，你見唔見到呀？我哋咁忙點答到你呀？你催嚟都冇用㗎喎！我已經話咗答唔到你啦！點呀？你催夠未呀？」。

女生激動痛哭，「佢態度好差」、「佢恰我」，甚至直接坐在地下，哭訴女職員「扮受害者」。（Threads@taylor_rr02影片截圖）

該名網民強調「從頭到尾，我唔係唔體諒佢哋忙，佢哋完全可以好聲好氣咁回答我『唔好意思，我哋𠵱家好忙，答唔到你要等幾耐，所以可能要等耐少少』」，自己無法接受對方惡劣態度，強調「從始至終我只不過係禮貌咁問咗一句要等幾耐冇催過」，之後她和經理交涉，要求對方處理是次糾紛，但該名女職員「仲不斷插嘴輸出鬧我，唔畀機會我講嘢」，經理只是想息事寧人，打發對方離開，甚至無視，她亦認為經理「從來冇重視過店員嘅態度問題」，自己當時「實在係太嬲，嬲到失去理智，所以衝動之下就攞水潑咗個店員，將啲餐抌落地下發洩」。

（Threads@taylor_rr02影片截圖）

她同時承認自己「係有情緒問題，亦都知道情緒問題唔係大晒」，「呢種行為係唔啱，的確唔係一個明智嘅做法，但係從始至終我只不過想討回一個公道，我要嘅只不過係一個『態度』」。她再次強調「呢件事我並唔係認為自己啱晒」，希望大家「單純針對件事去作出評價，而唔係針對個人，唔好因為對我或者有情緒問題嘅人嘅偏見而先入為主」。

警員到場跟進。（Threads@taylor_rr02影片截圖）

警方回覆《香港01》查詢時表示，今日（26日）凌晨1時12分，1名17歲女子前往馬鞍山西沙路632號1間商場的食肆取餐，詢問37歲洪姓女職員外賣進度，洪女表示不知道，要求對方留意店內螢幕，女子懷疑不滿洪女態度，雙方發生口角，女子一度扔食物，男經理報警求助。

警員接報到場，現場回復平靜，洪女報稱頭暈，由救護車送往威爾斯親王醫院接受檢查，案件列作「投訴滋擾」和「病人」處理，暫時無人被捕。

據了解，現場是麥當勞位於頌安商場的分店。