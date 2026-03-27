男女共用更衣室偷裝攝錄機　飛機維修員認拍到58人　認罪候懲

飛機維修員涉在慈雲山247健身中心內，其男女共用更衣室的天花板，安裝隱藏攝錄機，偷拍超過100條影片，拍到近60位包括更衣情況。維修工人今（27日）在九龍城裁判法院承認3項窺淫罪。被告的父母及前度指被告平時是「乖乖仔」，對性感好奇而犯案。裁判官莫子聰指，案情非常嚴重，受害人士眾多，亦有預謀犯案，故即時監禁在所難免，把案押後至4月10日判刑，以待為被告索取背景報告，期間被告須還押。



被偷拍人士達58人

被告王鴻嘉（33歲，報稱工程師）被控3項窺淫罪，指他於2025年3月23、25至26日，在九龍黃大仙毓華街23號慈雲山中心7樓703B號舖ANYTIME FITNESS更衣室內，暗中拍攝共58名未知人士，所處的地方屬身處該地方的人士預期會露出私密部位或進行私密作為者，或對保存私隱有合理期望的情況，而被告未有理會未知人士是否同意被他拍攝。

被告王鴻嘉在西九龍法院認在更衣室偷拍。

攝影器材原用來拍運動片

辯方求情指，被告現年33歲，任職飛機維修工人，月入2.6萬。他是初犯，亦認罪節省法庭時間。該些攝影器材原是購入以拍攝運動片，惟出於對性的好奇，被告最終用來做了不對的事，他希望對受害人士致歉。被告的問題現已有社工跟進，冀可改善問題。被告的父母及前度均撰信指被告平常是「乖乖仔」，出於對異性好奇才犯案。

官指受害人多且有預謀犯案

裁判官莫子聰指案情非常嚴重，受害人士眾多，被告有預謀犯案，即時監禁在所難免，把案押後至4月10日判刑，以待為被告索取背景報告，期間被告須還押。

案發地點為男女共用更衣室

案情指，事發地點為健身中心內的男女共用更衣室，門外設有閉路電視。被告是該健身中心的會員。

有人發現天花板有不知名物體發出閃光

在2025年3月26日，健身中心的職員收到訊息通知，指天花板有不知名物體發出閃光。職員其後在該處找到隱藏攝錄機，放置角度可以捕捉其他人更衣，遂報警處理。

被告被捕自指尚有兩部機

被告翌日到健身中心時被捕。他表示：「啲片拍嚟自己睇，個袋仲有2部，都有片。」警方其後搜查其住所，再找到兩部隱藏攝錄機。案情續指，在2025年3月25至26日，該兩部隱藏攝錄機攝得逾100條影片，包括被告在天花板抽氣位安裝攝錄機的過程，及不知名女性的更衣片段，涉案受害人士近50人。

案件編號：KCCC2832/2025