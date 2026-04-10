維修員在男女共用更衣室裝機偷拍　官斥踐踏他人私隱　判囚1年

飛機維修員涉在慈雲山ANYTIME FITNESS男女共用更衣室的天花板，安裝隱藏攝錄機，偷拍逾50名男女更衣。飛機維修員早前承認2項窺淫罪，裁判官莫子聰今（10日）在九龍城裁判法院判刑時，引案例指偷拍行為自私，可恥和無情地踐踏他人私隱，對受害人帶來極大的潛在威脅，認為被告明顯有預謀犯案，累無辜人士被偷拍，控罪嚴重，判他入獄1年。



被告王鴻嘉（33歲，報稱工程師）被控3項窺淫罪，指他於2025年3月23、25至26日，在九龍黃大仙毓華街23號慈雲山中心7樓703B號舖ANYTIME FITNESS更衣室內，暗中偷拍50名不知名人士。

被告王鴻嘉在西九龍法院認罪，被判囚1年。(資料圖片)

求情稱或會失業已受沉重教訓

辯方求情指，被告沒案底，有充分悔意，希望向受害人致歉，他會改過自新。他案發後接受了輔導，希望改善行為。被告從事飛機維修員近12年，或因本案失業，已得到沉重教訓。

官斥行為自私可恥

裁判官莫子聰引案例，指偷拍行為自私，可恥和無情地踐踏他人私隱，對受害人帶來極大的潛在威脅。被告雖無案底，但他帶備有拍攝功能的器材，藏在更衣室的煙薰裝置內，明顯有預謀犯案，令無辜的公眾人士受害，在3日內偷拍共50人，包括13名女性，莫官最終就兩罪判監1年。

有人發現天花板有閃光

案發地點為健身中心內的男女共用更衣室，門外設有閉路電視。被告是該健身中心的會員。2025年3月26日，有人向健身中心的職員透露，發現更衣內的天花板，有不知名物體發出閃光。職員檢查後發現隱藏攝錄機，角度可捕捉更衣情況，之後報警。

警方在被告家再搜出兩部隱藏攝錄機

被告翌日到健身中心時被捕。他認拍片來自己睇，並稱有另2部機，包括影片。警方搜查其住所，再找到兩部隱藏攝錄機。該兩部機於同月25至26日，攝得逾100條影片，包括被告在天花板安裝攝錄機的過程，及不知名女性的更衣片段，涉案人士近50人。

案件編號：KCCC2832/2025