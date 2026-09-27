警拘34歲男子涉窺淫　24/7 FITNESS：暫停其會籍、將添新科技儀器

連鎖24小時健身中心「24/7 FITNESS」的沙田瀝源街分店更衣室，驚現針孔偷拍鏡頭。警方證實接報，在涉事分店內發現共3個更衣室有同類裝置，經過調查後，警方今日（27日）表示，於沙田區拘捕一名34歲姓馮本地男子，涉嫌「窺淫」，他現正被扣留調查。案件由沙田警區刑事調查隊第2隊繼續跟進。



「24/7 FITNESS」同日（27日）發表聲明，指感謝警方迅速跟進，並會繼續全力協助警方調查，現已即時暫停涉事人士之會籍，將來會加強全線分店的巡查安排，包括添加新科技儀器，重點檢查浴室、更衣室及洗手間的隱蔽位置。



「24/7 FITNESS」表示，對任何侵犯會員私隱的行為絕不容忍。為保障會員安全，公司已即時暫停涉事人士之會籍，並已按警方要求提供所需資料。

聲明續指，公司再次向受影響會員及所有會員致歉；並已推出新的處理程序，加強全線分店的巡查安排、添加新科技儀器，包括重點檢查浴室、更衣室及洗手間的隱蔽位置，確保會員可以安全、安心地使用設施。

網民上載影片，指在浴室更衣時發現疑似針孔攝錄機黏貼在黑色膠紙上，並指已經報警。（Threads/@4_matthew_15）

現場為24/7 FITNESS沙田瀝源街分店。（翁鈺輝攝）

該健身中心會員早前上載相關影片，「覺得（假天花）條罅有啲闊，然後見到中間有粒好細嘅藍色點，好似有啲怪怪哋」，於是打開查看，詎料發現一個疑是針孔攝錄鏡頭黏貼在黑色膠紙上，隨即通知職員及報警。

有警員向在場人士了解。（Threads圖片）

他在片中表示嘩然：「完全係好X誇張！」又在留言表示：「雖然我係男人，但係當我發現佢係個cam嘅時候我心的確有啲離一離。」另外，亦有網民拍得警員到場調查情況，事後4間更衣室中有3間暫時封閉。

警方回覆查詢稱，前日（25日）下午5時11分沙田瀝源街一間健身中心的女職員報案，指有男會員在更衣室的假天花內，發現一個用黑膠紙黏着、帶有閃光的物件，於是通知職員。職員隨後拆下，懷疑是針孔攝錄鏡頭遂報警。

人員到場在場內另外兩間更衣室也發現同樣的裝置。據了解，攝錄器材的電線，是接駁假天花上的電燈電線。而涉事分店負責人，隨後檢視過同區另外3間分店，並沒有再發現針孔攝錄鏡頭。經初步調查後，案件列窺淫，交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進。