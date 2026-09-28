大角咀夾公仔舖遇竊｜男賊鎖匙來源待查　店主：為咗咩做咁嘅事?

大角咀道一間夾公仔機店昨日（27日）遇竊，店內閉路電視拍下犯案全過程，涉案男子疑用鎖匙打開機台的錢箱，耗約1分半鐘搜刮後，施然離去。警方初步點算，相信有4個錢箱被盜，失款大約1萬元。



店主李先生今日（28日）接受《香港01》電話訪問時指，並不清楚賊人如何取得相關鎖匙。事發後，他已即時通知所有台主，並為店內全部機台的錢箱額外裝上掛鎖。



賊人熟練地將錢倒入袋中。(天眼片段截圖)

李先生表示，他並非長駐在涉事店舖，但每日都會查看店內閉路電視。案發當日，他循例翻查較早時的天眼片段，揭發事件。他指店舖以往曾有工具和垃圾袋失竊，但盜走錢箱硬幣則為首次，他不解賊人的想法，無奈表示：「其實我都係做街坊生意，搵得唔多，就覺得點解偷啲咁少嘅錢，又唔係話特別多，又重。為咗啲咩去做咁嘅事？好似好唔值得。」他與受影響的台主均不認識涉案男子。

網上流傳閉路電視片段可見，昨日（27日）早上7時35分左右，一名戴帽及口罩的男子進入夾公仔機店內，在多部夾公仔機台前「搜刮」機身的現金及硬幣箱等，並倒入袋中迅速離去。事發時，店內並無其他顧客，疑人亦似在店內先兜了一圈，確定無其他人才下手。涉案男子亦懷疑用鎖匙開啟錢箱，手法熟練。整條片段約1分半鐘，已順利開啟4個錢箱。

+ 14

警方指，案發當日上午11時10分接獲報案，指大角咀道一間夾公仔機店，懷疑被人偷竊。報案人指翻查閉路電視後，得悉今日上午7時35分左右，有可疑人進入店內，懷疑用鎖匙開啟夾公仔機錢箱。初步點算約有4部機被盜，失款大約1萬元。警方正調查事件，以及鎖匙的來源。案件交由旺角警區刑事調查隊跟進。

《香港01》事後返回案發現場，發現部份夾公仔機的錢箱，除了原本的匙孔外，亦加裝多一把鎖頭。此外，部份夾公仔機的錢箱位置有一些塗跡，疑為警員套取指模的痕跡。