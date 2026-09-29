元朗疑狗咬死人｜據悉致命傷疑咬頸 驗約20隻狗有否沾死者基因
撰文：凌逸德
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元朗本月20日凌晨懷疑有狗咬死人，一名27歲女子倒斃壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕，警方查天眼發現女子曾被3隻狗追趕，懷疑她被咬死。漁護署隨後一連5日，在附近共捕獲8隻無人看管的狗。
消息稱，初步懷疑死者被數隻狗咬到頸部，不排除為致命傷。當局除檢驗已捕獲的8隻狗外，亦有調查案發現場一帶約20隻「倉狗」，以確定有否沾有死者基因。調查結果將交死因庭。
漁護署首席獸醫師楊莉今日（29日）出席元朗區議會時提到，署方高度關注事件，亦有風險評估；若有比較嚴重、無人看管狗隻的地方，也會派人員巡查，「其實今天晚上我哋都會安排有另一個巡查」。署方亦會檢視《危險狗隻規例》有關飼養和管束的規定，預計年底提交立法會討論，並爭取明年完成修例。
漁護署於本月24日晚上總結捉行動，稱在為期5日的行動中，共捕捉8隻無人看管的狗，並即時移送往漁護署動物管理中心扣留及觀察。其中3隻狗植有晶片，但牌照已經過期，署方向其中一隻狗的登記畜養人提出檢控。被檢控的是動物保護組織「毛守救援」創辦人Kent，他被漁護署控告兩罪，包括「沒有妥善管控狗隻」及「過期狗牌」。
▼9月24日漁護署偕警方捉狗行動
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