十一黃金周│兩網吧客量和平日相若　母親陪子女打機　麥當勞冷清

一連七日內地十一黃金周今日（1日）開始，《香港01》同日凌晨繼續前往油尖旺，了解內地旅客訪港情況。兩間網吧坐有許多客人，內地客人數量比平日微升，有「廿四孝母親」稱早已預訂酒店，但由於子女想打機，所以一家三口凌晨到網吧消遣。



3間麥當勞沒有坐滿，當中北京道分店只是開放半間食肆，坐滿大約八成，以內地人為主，其中一人趴在桌上休息，店內有兩個行李篋，不少人攜帶背囊。



▼旺角胡社生行一間網吧▼



《香港01》記者今日（1日）凌晨2時許到旺角胡社生行一間網吧視察，該間網吧提供包廂、可變成全平的梳化床、以及淋浴及洗漱設施。現場可見，大廳約九成位置坐滿，剩下少量空位，不少人使用電腦打機，亦有人躺在包廂床上睡覺，現場有數個包廂無人使用。據了解，客量情況和平日大致相若，卻以本港客人為主，內地客人人數多了少許。

大廳約九成位置坐滿，剩下少量空位。（香港01記者攝）

▼旺角金雞廣場一間網吧▼



記者亦到旺角金雞廣場一間網吧了解，大廳坐滿至少七成，大部份人正在打機，亦有人側頭睡覺，有數個包廂無人。據悉，現場一半本地客、一半內地客，和平日情況相近。

一名來自江蘇無錫、拒絕透露姓名的內地女子表示，和子女趁「十一黃金周」假期前往香港和澳門旅遊，「來了（香港）已經兩天」，酒店費用每晚大約700元，總共訂了兩晚，之後改往澳門，行程則「看心情」。由於「孩子們想玩」，所以她帶同子女前往金雞廣場該間網吧。

大廳坐滿至少七成。（香港01記者攝）

▼麥當勞北京道分店▼



麥當勞位於尖沙咀北京道的分店只是開放半間食肆，坐滿大約八成，以內地人為主，其中一人趴在桌上休息，店內有兩個行李篋，不少人攜帶背囊。

麥當勞位於尖沙咀北京道的分店只是開放半間食肆，坐滿大約八成，以內地人為主，其中一人趴在桌在休息，店內有兩個行李篋，不少人攜帶背囊。（香港01記者攝）

麥當勞位於尖沙咀北京道的分店只是開放半間食肆，坐滿大約八成，以內地人為主，其中一人趴在桌在休息，店內有兩個行李篋，不少人攜帶背囊。（香港01記者攝）

麥當勞位於尖沙咀北京道的分店只是開放半間食肆，坐滿大約八成，以內地人為主，其中一人趴在桌在休息，店內有兩個行李篋，不少人攜帶背囊。（香港01記者攝）

▼麥當勞寶勒巷分店▼



至於尖沙咀寶勒巷分店，只有少量客人，3人趴在桌上睡覺，亦有人使用手機，旁邊放有背囊，未見行李篋。

尖沙咀寶勒巷分店只有有少量客人，有人趴在桌上睡覺，未見行李篋。（香港01記者攝）

尖沙咀寶勒巷分店只有有少量客人，有人趴在桌上睡覺，亦有人使用手機，旁邊放有背囊，未見行李篋。（香港01記者攝）

▼旺角砵蘭街文華商場麥當勞▼



旺角砵蘭街文華商場麥當勞坐得比較疏落，大約坐了兩至三成，有內地青年和外國人，一名女子趴在桌上睡覺，同時為外置充電器充電，店內未見行李篋。

旺角砵蘭街文華商場麥當勞修得比較疏落，大約坐了兩至三成，有內地青年和外國人，店內未見行李篋。（香港01記者攝）