五一│去年黃金周凌晨座無虛席情景不再　網吧半滿　麥當勞冷清清

去年「五一」、「十一」黃金周內地長假期，大批內地旅客湧港，周圍人頭湧湧，半夜時份更塞爆油尖旺區的24小時快餐店，旅客伏在餐桌上、行李箱則擺滿行人通道。然而，今年「五一」的油尖旺卻並不太「旺」。



《香港01》於5月1日（周五）前往尖沙咀、油麻地及旺角等多間麥當勞快餐店及網吧，發現麥當勞冷冷清清；而文體局局長羅淑佩較早前所言亦「開口中」，在網吧過夜旅客僅「一個半個」：即使提供了床位及洗滌服務的網吧，包廂床位亦僅三幾個人入住，大廳亦僅一半客人。



五月一日凌晨，不少人在旺角一間24小時網吧「打躉」。(香港01記者攝)

五月一日凌晨，不少人在旺角一間24小時網吧「打躉」。(香港01記者攝)

較早時，對於有部份內地旅客選擇在網吧等過夜，文化體育及旅遊局局長羅淑佩在訪問中指出並無違法，但認為並非旅遊常態，僅偶然見到有「一個半個」。

《香港01》記者於4月30日晚上11時左右，到旺角胡社生行一間網吧視察。該網吧較為出名的服務，是提供了包廂、可變成全平的梳化床、以及沖涼房洗滌等。依據現時《旅館業條例》，提供12張床或以上的處所才需要領有相關牌照，故網吧並不違反法例。

有客人享用網吧內的梳化床，躺平休息。(香港01記者攝)

記者亦親證羅局長所言。該網吧大廳位置，坐了大約七、八成客人，他們大多數使用電腦打網上連線遊戲、部份人則在追看日劇等，並未見有人坐在原位睡覺。至於包廂則沒有人使用；直至凌晨3時半，記者再次返回上址網吧，發現大廳的客人僅餘一半，而包廂則只有一兩人在床上休息，其餘均為「吉房」。

胡社生行一間網吧提供了床位服務，但五一凌晨時份，大多為「吉房」。(香港01記者攝)

至於旺角金雞廣場另一間網吧，記者於凌晨4時左右到訪，發現網吧燈光較前者暗；客人數量則兩間差不多。由於沒有提供床位，部份客人坐在電腦前睡覺，但睡覺人數並不算多。

金雞廣場一間網吧，有少部份人在電腦椅上休息。(香港01記者攝)

金雞廣場一間網吧，有少部份人在電腦椅上休息。(香港01記者攝)

至於去年五一凌晨「人頭湧湧」的麥當勞北京道分店，記者今日凌晨3時前往卻「摸門釘」，竟已拉閘沒有開門營業。

去年五一凌晨水洩不通的北京道麥當勞，今年五一竟然拉閘，沒有營業。(李家傑攝)

記者隨即轉至就近的寶勒巷分店視察，大約有十多名客人在店內，僅數名人士伏在桌面休息，他們均只有背囊、沒有行李箱。其餘的就是真的正在用膳之客人；至於油麻地彌敦道分店，客人更寥寥無幾，僅得三幾檯客人，在黃金周長假來說，可謂冷冷清清。

油麻地麥當勞凌晨時份只有幾名食客。(李家傑攝)

寶勒巷麥當勞有數名人士伏在桌面休息。(李家傑攝)