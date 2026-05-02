五一黃金周│網吧生意好轉大廳爆滿　一半包廂使用　麥當勞仍冷清

今日（2日）正值五一黃金周內地長假期第二日，《香港01》凌晨繼續前往油尖旺，了解內地旅客訪港情況。麥當勞情況和前日（30日）深夜至昨日（1日）凌晨大同小異，但有網吧生意好轉，大廳近乎坐滿客人，至少有一半包廂或房間有人使用。



記者今日（2日）到旺角胡社生行一間網吧視察，生意比昨日（1日）有好轉，大廳近乎坐滿客人，部份人使用電腦打機，亦有人坐在原位或躺在包廂床上睡覺，至少有一半包廂有人使用。（香港01記者攝）

對於有部份內地旅客選擇在網吧等過夜，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今年4月在訪問中表示並無違法，亦並非旅遊常態，僅偶然見到有「一個半個」。《香港01》前日（30日）深夜至昨日（1日）凌晨前往尖沙咀、油麻地及旺角等多間麥當勞快餐店及網吧，發現麥當勞冷冷清清，網吧包廂床位亦僅三幾個人入住，大廳亦僅一半客人。

記者到旺角金雞廣場一間網吧了解，大廳爆滿，客人打機或坐在電腦前睡覺，現場提供20多間房間，房內同有電腦，部份客人選擇入房睡覺，現場有一半房間有人使用。（香港01記者攝）

《香港01》記者今日（2日）凌晨3時許到旺角胡社生行一間網吧視察。該間網吧提供包廂、可變成全平的梳化床、以及沖涼房洗滌服務，生意比昨日（1日）有好轉，大廳近乎坐滿客人，部份人使用電腦打機，亦有人坐在原位或躺在包廂床上睡覺，至少有一半包廂有人使用。

記者前往麥當勞寶勒巷分店視察，多人正在用膳，只有一人一度伏在桌上睡覺，店內有一個行李篋。（香港01記者攝）

記者前往麥當勞寶勒巷分店視察，多人正在用膳，只有一人一度伏在桌上睡覺，店內有一個行李篋。（香港01記者攝）

記者亦到旺角金雞廣場一間網吧了解，生意同有好轉，大廳爆滿，客人正在打機或坐在電腦前睡覺，雖然現場沒有提供床位，卻提供20多間房間，房內同有電腦，私隱度較高，部份客人選擇入房睡覺，現場有一半房間有人使用。

至於油麻地彌敦道分店，大約有5檯客人正在用膳。（香港01記者攝）

麥當勞方面，記者前往寶勒巷分店視察，多人正在用膳，只有一人一度伏在桌上睡覺，店內有一個行李篋；至於油麻地彌敦道分店，大約有5檯客人正在用膳。