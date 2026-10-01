海關機場連破3販毒案拘5人　全由曼谷抵港　檢$920萬大麻花及藥物

海關過去兩日（9月29及30日）在機場連破3宗航空入境旅客販毒案，共檢獲約46公斤懷疑大麻花、和一批含有懷疑第一部毒藥的產品，估計市值共約920萬元；2男3女被捕，3宗案件仍在調查中。



首宗案件涉及1男2女菲律賓籍旅客，海關在他們的寄艙行李箱內，搜獲共重約35公斤懷疑大麻花。（海關圖片）

首宗案件涉及3名菲律賓籍旅客，包括一名32歲男子、兩名分別24及31歲女子，他們於9月29日從泰國曼谷飛抵香港。關員清關時，在他們的寄艙行李箱內，發現共重約35公斤懷疑大麻花，並在該兩名女子的行李中，檢獲一批含有懷疑第一部毒藥的產品。

第二宗案件的內地男旅客，寄艙行李箱內藏約6公斤懷疑大麻花。（海關圖片）

第二宗案件，一名40歲內地男旅客昨日（9月30日）從泰國曼谷、經越南胡志明市飛抵香港，寄艙行李箱被搜出約6公斤懷疑大麻花。

至於第三宗案件則涉及一名47歲內地女旅客，她同樣於昨日從泰國曼谷、經越南胡志明市飛抵香港，寄艙行李箱被發現藏有約5公斤懷疑大麻花。

第三宗案涉及一名內地女旅客，寄艙行李箱內，藏有約5公斤懷疑大麻花。（海關圖片）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未有按照條文的規定而管有毒藥表第1部所列任何毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁兩年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。