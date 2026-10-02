國慶維港水上跑車｜真身曝光？觀塘9.27現同款船　海事處證實持牌

昨晚（10月1日）國慶日煙花匯演期間，一艘外觀如開篷跑車的快艇，在維多利亞港海面航行，其間它亮起頭尾燈，在傳統觀光船隻之間穿梭，宛如在陸地道路行駛的車輛，引起網民討論。《香港01》另取得一段讀者提供的影片，可見於9月27日在觀塘有同款同色、船身有編號的「海上跑車」在海面載客行駛。



海事處證實，國慶日當日的船隻，初步了解為一艘開敞式遊樂船，並已領有效的運作牌照，而相關牌照條款亦沒有訂明禁止該船進入維多利亞港範圍。處方昨晚加強巡邏，並未發現任何船隻有違反海事條例。



9月27日，觀塘避風塘有一艘與國慶日在維港行駛「海上跑車」同款同色的快艇行駛。（讀者提供）

警方表示，留意到相關片段，水警港口分區非常重視涉及海上安全的事件。如發現違法行為，水警港口分區將會採取適當行動或轉交相關部門跟進。

《香港01》接獲讀者報料，指上周日（9月27日）下午時分，發現同色同款、船身有編號的「水上跑車」於觀塘避風塘範圍繞圈，船上載有3人，並插有一面旗幟，暫未能確認與國慶日當晚被網民拍攝下來的快艇是否屬同一艘。

船隻的底部亮起綠燈。（threads：memebox.hkg 影片截圖）

至於國慶日晚上在維港行駛的「海上跑車」是否合法，《香港01》今早向海事處查詢。處方於傍晚回覆指，據初步了解，影片中的船隻為一艘開敞式遊樂船，並已領有效的運作牌照，而相關牌照條款亦沒有訂明禁止該船進入維多利亞港範圍。

處方又指，因應昨晚2026年國慶煙花匯演，海事處於灣仔香港會議展覽中心對開海面設立了禁區，並於維多利亞港中部設立限制區，除獲特別許可的船隻外，其他船隻禁止進入，觀賞煙花的船隻只可駛進限制區和禁區外的指明範圍。海事處亦於煙花匯演期間加強巡邏以保障海上安全，惟當日並未發現任何船隻有違反海事條例的情況。

根據《商船（本地船舶）（證明書及牌照事宜）規例》（第 548D 章），所有本地船隻（包括遊樂船隻）如需在香港水域航行，必須持有有效的運作牌照。除非運作牌照的條款有訂明相關限制，否則一般本地船隻均可自由進出維多利亞港範圍。

▼國慶日維港「海上跑車」影片▼

香港遊艇協進會會長何偉樂回覆《香港01》查詢表示，涉事船隻類型在業界通稱為 Jet Car（水上跑車）；同類型的船早年已曾在香港水域出現並成功領牌。惟他指出，單憑片段難以斷定該艘船是否來自內地，或船的實際航速是快是慢。

香港海事處與廣東海事局剛於2026年9月28日，正式簽署「粵艇南下」和「港艇北上」工作安排，但尚未公布「粵艇南下」實施細節。何偉樂表示，隨着大灣區遊艇自由行及「粵艇南下」的普及，香港遊艇協進會非常歡迎內地遊艇業界人士來港交流，以推動香港作為亞洲遊艇樞紐。

但他強調，所有參與跨境交流的遊艇與駕駛者，均須嚴格遵守香港的航行法例及避碰規則；協會會與各界保持緊密溝通，共同維護香港水域的安全與航行秩序。

翻查資料，本港有遊艇租賃平台推出聲稱是全港首艘及唯一的「Fiat 500 海上跑車體驗」，其外型與跑車無異，每艘「跑車」最多可容納3名乘客。平台稱海上跑車由經驗豐富的船長駕駛，並遵守海事處安全標準，船上亦配備齊全的救生設備。

船隻在維多利亞港海面上航行，網民指它船速甚高。（threads：memebox.hkg 影片截圖）

該船隻在傳統觀光船之間穿梭。（threads：memebox.hkg 影片截圖）