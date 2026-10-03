有片｜上水菜檔失竊　賊人10分鐘搜遍全檔　盜手機及4袋蔬果

上水清濤苑街市昨日（2日）發生店舖盜竊案。失竊蔬果檔檔主今日（3日）在網上公開閉路電視片段緝兇。影片可見，紅衣賊在昨晚約10時09分開始的10分鐘內，在檔口大肆搜掠，猶如進入無人之境，在各個發泡膠箱與貨盤上明目張膽地翻找，順手牽羊拔走充電中的手機；隨後盜走香蕉、火龍果等水果，以及薑及蒜頭等香料，再分贓予把風的黑衣同黨，隨即雙雙滿載而歸離去。



檔主在帖文稱已報警，呼籲賊人自行前往自首；同時也呼籲認識賊人者提供資料，表示若能聯絡上對方，會「當小事處理」。



上水清濤苑街市發生盜竊案，紅衣賊進入菜檔搜掠。（Facebook 清濤苑清河邨&祥龍圍 Ching Tao Court Ching Ho Estate & Cheung Lung Wai Estate/Ar Choi）

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案發時相信街市已打烊，身穿紅衣和白色棒球帽的男賊人，先停泊其單車在菜檔外，隨即入內四處查看，在不同的發泡膠箱和貨盤上翻找物品。其間賊人注意到檔販手機擱在一旁，即伸手摘去。

賊人繼續在檔口內，明目張膽挑選貨物，接連拿取香蕉、薑、洋蔥、辣椒等，並隨手在店內拿起一個環保袋，持續將贓物放入袋內。

另一片段顯示，一名疑為紅衣賊同黨黑衣男子，推着單車走到菜檔外等候。紅衣賊將3個已裝滿贓物的購物袋放在店外，隨即再次入內搜掠，約一分鐘後再帶着一袋火龍果步出。他繼而將其中一袋贓物交予黑衣男，之後再將其餘3袋贓物掛在到自己的單車上，兩人滿載而歸離去。