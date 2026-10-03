飛鵝山墮崖亡｜救護總隊目曾參與土耳其震災搜救　同袍：值得尊敬

51歲休班救護總隊目黃海強，昨日（2日）偕同袍在飛鵝山自殺崖攀石期間，疑意外墮崖身亡。據了解，黃海強擁有攀山拯救專隊（MSRT）和災難應變救援隊（DRRT）資格，亦曾任消防及救護學院助教；2023年參與土耳其震災的搜救行動，獲行政長官李家超頒授獎狀表揚。死者遺孀透露，丈夫接觸攀石多年，休假時仍不忘練習和鍛鍊。黃海強的同袍在社交平台發文悼念，指他不但專業、體能好，更樂於指導後輩，「非常值得尊敬」。



黃海強（右）2023年參與土耳其震災的搜救行動，獲行政長官李家超頒授獎狀表揚。（政府新聞處影片截圖）

黃海強的死訊傳出後，有不少昔日的同袍在社交平台悼念，他們均認為，以黃的專業資格、技術及經驗，是次事故「絕對絕對絕對係意外」，故對外界擅自揣測感憤慨：「佢去嘅地方正正係佢哋經常出動去救人嘅黑點，天氣好唔好一樣要救人，要去到佢哋級數，唔通淨係靠日常訓練？用自己工餘嘅時間去鑽研技術係非常值得尊敬。」

曾跟隨黃海強學習的同袍亦留言感謝其教誨：「佢係一個作育英才嘅助理教官，佢教出嚟嘅『仔』超過100人，我好榮幸可以做佢嘅學生；佢亦係一個好嘅人生導師，好多學生對前途迷惘，佢一一開解俾意見做分析。」

該同袍更形容黃的體能極佳，「佢51歲仲要求自己跑到同做到18-29歲嘅PFA（周年體能測試）體能要求，佢永遠都係1*A*（最高級成績）」。

土耳其東南部2023年2月6日發生7.8級大地震，造成逾7,800人罹難，特區政府同月8日派出保安局、消防處、入境事務處和衞生署等60名人員組成的搜救隊前往土耳其，協助地震災場的搜救工作，包括消防處派出多災難應變救援隊（DRRT）成員和搜救犬參與。而救援隊最終成功救出4名生還者。黃海強亦有參與該次救援，回港後與隊友獲頒行政長官公共服務獎狀。

▼2023年土耳其地震特區救援隊▼



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警方於昨日下午2時半左右接報，指兩名男子在自殺崖攀石期間，其中一人由高處墮下。大批消防及警員到場救援，政府飛行服務隊亦派出直升機協助搜救。至下午4時許，消防員在崖邊發現黃海強，當時相當大雨，消防員冒雨將他救到安全地點，再由直升機送往東區醫院，惜告不治。而與他同行的黃姓同袍（49歲）擦損輕傷，亦由直升機送往東區醫院治理。

據了解，事發時其中一條繩突然斷裂，導致黃海強從高處墮下。同行者嘗試拯救，但不成功。

一名休班救護總隊目，在飛鵝山自殺崖攀石期間發生意外。消防員在大雨下游繩搜救，由政府飛行服務隊直升機吊起送院，惜告不治。（梁偉權攝）

休班救護總隊目於飛鵝山自殺崖攀石期間墮崖，消防員游繩搜救。（梁偉權攝）

政府飛行服務隊直升機到場協助拯救。（梁偉權攝）

飛鵝山自殺崖地理位置險峻，風化嚴重及滿佈碎石。由於沒有正式行山路線，過往曾發生多宗傷亡事故，已被漁護署列為「郊野公園曾發生致命及嚴重意外的高危地點」之一。因此，無論行山、岩壁攀爬，或是攀石，都要具備極高的技術與體能。