鑽石山女子疑持刀遊蕩　警慈正邨單位破門拘一女　綁擔架床送院

昨日（4日）傍晚6時50分，警方接獲港鐵控制室報案，指發現一名女子懷疑手持生果刀，由鑽石山站往荷里活廣場小巴站方向行走。經調查後，警方及消防員到慈雲山慈正邨正暉樓帶同爆破工具繼續搜查，最終在今（5日）凌晨近2時拘捕一名女子。據悉女子期間反抗，最終被綁住固定在擔架床送院。



據了解，涉案女子曾在鑽石山站客服中心，取出一把長約8吋的陶瓷刀，多次揮劈櫃枱，港鐵職員見狀報警求助，警方到場後曾於附近一帶追尋女子下落。網上圖片可見，警方反恐特勤隊到場，並持盾於荷里活廣場內搜索。

經調查後，警方及消防員到慈雲山慈正邨正暉樓帶同爆破工具繼續搜查，最終在今（5日）凌晨近2時拘捕一名女子，據悉女子期間反抗，她清醒被綁在擔架上送院。（陳永武攝）

經調查後，警方及消防員到慈雲山慈正邨正暉樓帶同爆破工具繼續搜查，最終在今（5日）凌晨近2時拘捕一名女子，據悉女子期間反抗，她清醒被綁在擔架上送院。（陳永武攝）

現場消息指，警方調查後懷疑涉事女子已離開鑽石山，並疑現身慈雲山慈正邨。警方東九龍衝鋒隊隨即趕到慈正邨正暉樓搜查，並一度在大廈對開位置展開氣墊，部分警員戴頭盔、身穿戰術背心及持盾在大堂戒備。及至晚上10時許，有警員帶同爆破工具上樓。

警方東九龍衝鋒隊隨即趕到慈正邨正暉樓搜查，並一度在大廈對開位置展開氣墊，部分警員戴頭盔、身穿戰術背心及持盾在大堂戒備。（李家傑攝）

警方東九龍衝鋒隊隨即趕到慈正邨正暉樓搜查，並一度在大廈對開位置展開氣墊，部分警員戴頭盔、身穿戰術背心及持盾在大堂戒備。（陳永武攝）

至今（5日）凌晨近2時許，警方在慈正邨拘捕一名女子，她被綁在擔架上送院。據現場消息指，消防在較早時破門進入一個單位，警方在內發現一名懷疑涉案的女子，她情緒激動拒絕合作，最終被制服並綁住在擔架上送院。

據悉警方在港鐵站位置搜到涉案陶瓷刀，有警員在正暉樓一個單位內帶證物上警車。

有警員在正暉樓一個單位內帶證物上警車。（李家傑攝）

有警員在正暉樓一個單位內帶證物上警車。（李家傑攝）

警方反恐特勤隊持盾於荷里活廣場內搜索。（網上圖片）

警方衝鋒隊及後到慈正邨正暉樓搜查，部分警員戴頭盔、身穿戰術背心及持盾戒備。（林振華攝）

警方衝鋒隊及後到慈正邨正暉樓搜查，部分警員戴頭盔、身穿戰術背心及持盾在大堂戒備；有警員上樓調查。（林振華攝）

及至晚上10時許，有警員帶同爆破工具上樓。（林振華攝）

及至晚上10時許，有警員帶同爆破工具上樓。（林振華攝）