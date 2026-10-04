上水菜檔失竊　賊人10分鐘偷手機及蔬果值$1500　警拘47歲男

上水清濤苑街市上周五（2日）發生店舖盜竊案。一名蔬果檔檔主昨日（3日）在網上公開閉路電視片段緝兇，並指已報警求助。警方昨日接獲店舖女負責人報案，指發現其位於上水清曉路的店舖被人盜去一部手機及一批蔬果，共約值1500元。警方經調查和分析，以及翻查大量包括「銳眼計劃」下的閉路電視片段後，人員於同日下午在上水區拘捕一名47歲的本地男子，涉嫌「盜竊」。該名被捕男子現正被扣留調查。



從店舖負責人上載的影片可見，一名紅衣賊於10月2日晚上約10時09分開始的10分鐘內，在檔口大肆搜掠，猶如進入無人之境，在各個發泡膠箱與貨盤上明目張膽地翻找，順手牽羊拔走充電中的手機；隨後盜走香蕉、火龍果等水果，以及薑及蒜頭等香料，再分贓予把風的黑衣同黨，隨即雙雙滿載而歸離去。

檔主在帖文稱已報警，呼籲賊人自行前往自首；同時也呼籲認識賊人者提供資料，表示若能聯絡上對方，會「當小事處理」。

上水清濤苑街市發生盜竊案，紅衣賊進入菜檔搜掠。（Facebook 清濤苑清河邨&祥龍圍 Ching Tao Court Ching Ho Estate & Cheung Lung Wai Estate/Ar Choi）

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案發時相信街市已打烊，身穿紅衣和白色棒球帽的男賊人，先停泊其單車在菜檔外，隨即入內四處查看，在不同的發泡膠箱和貨盤上翻找物品。其間賊人注意到檔販手機擱在一旁，即伸手摘去。

賊人繼續在檔口內，明目張膽挑選貨物，接連拿取香蕉、薑、洋蔥、辣椒等，並隨手在店內拿起一個環保袋，持續將贓物放入袋內。

另一片段顯示，一名疑為紅衣賊同黨的黑衣男子，推着單車走到菜檔外等候。紅衣賊將3個已裝滿贓物的購物袋放在店外，隨即再次入內搜掠，約一分鐘後再帶着一袋火龍果步出。他繼而將其中一袋贓物交予黑衣男，之後再將其餘3袋贓物掛在到自己的單車上，兩人滿載而歸離去。

另一片段亦顯示，紅衣男子起碼裝滿3個購物袋，準備離開店舖。 （Facebook 清濤苑清河邨&祥龍圍 Ching Tao Court Ching Ho Estate & Cheung Lung Wai Estate/Ar Choi）

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第9條，一經定罪，最高可被判處監禁十年，市民切勿以身試法。