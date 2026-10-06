24歲內地男由馬尼拉抵港　海關揭行李藏$410萬可卡因及私煙

海關今日（6日）在機場偵破一宗旅客販毒案，一名24歲內地男旅客從菲律賓馬尼拉飛抵香港。關員清關時，在其手提行李內，檢獲約5.5公斤懷疑可卡因及45支未完稅香煙，估計市值共約410萬元。該名男子被捕；案件仍在調查中。



海關在機場拘捕一名24歲從菲律賓馬尼拉飛抵香港的內地男旅客，在其手提行李內，檢獲約5.5公斤懷疑可卡因及45支未完稅香煙，估計市值共約410萬元。（海關圖片）

海關會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。