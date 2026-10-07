富泰邨女童｜區議員上門後引述警稱不涉虐兒　兩姊妹解釋主動幫忙

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」昨日（6日）流傳一段影片，長近4分鐘，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，破爛書包裝有兩罐啤酒，雙手各持一大袋啤酒，非常辛苦地緩慢行走，一名相信是父親的男子一度冷眼旁觀，幼弟和同穿校服的胞妹愛莫能助，事件引來多名途人關注和拍片，校方及後在社交媒體回應事件。見另稿



屯門區議員陳文偉今日（7日）表示，昨晚收到街坊通報後，聯同校方與相關部門前往涉事家庭單位了解。他透露兩姊妹向警方表示，是她們主動「幫爸爸媽媽手」，警方其後指事件應不涉及虐兒。他又指今日稍後會與社署聯絡，將會與關愛隊前往採訪。



區議員陳文偉聯同警方和學校老師上門跟進。（Facebook專頁「屯門友」圖片）

引述警稱未見明顯虐兒 兩姊妹反映主動「幫爸爸媽媽手」

事件於昨晚發生後，陳文偉在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，有街坊馬上致電他並發送相關影片。他認出女童校服後隨即聯絡涉事學校，該校校長亦陸續收到通知。他當晚與該校副校長、訓導主任、老師及社工等前往涉事女童家中。同時，警方亦已介入調查，一行人一同上門。

陳文偉指，涉事家庭當刻反應頗大，表示「發生咩事呀？點解咁緊要，要有警察入嚟屋企？」他表示，警方在單位內與女童及其妹妹單獨對話，了解她們的身體是否有傷痕等。他引述警方指，兩姊妹反映是她們主動「幫爸爸媽媽手」，警方稱「唔見有明顯虐兒case（個案）喎」，最後一行人在晚上12時許便離去。

（Facebook@富泰邨Fu Tai Estate）

（Facebook@富泰邨Fu Tai Estate）

校方稱家長態度配合 今日將與關愛隊前往探訪

陳文偉補充指，慶幸事件並非虐兒事件，但會與學校持續跟進該家庭的狀況。他今日稍後亦會與社署聯絡，亦將會與關愛隊前往探訪。他又引述涉事校長指，家長與學校一直有保持聯絡，家長態度亦相當配合。他又指，拍攝影片的街坊亦再主動聯絡他，表示想送新書包予女童。