開空殼公司偽造紀錄誇大入息　呃$7000萬按揭　警拘董事護士4人

警方商業罪案調查科昨日（6日）展開代號「洪關」的拘捕行動，以「串謀詐騙」罪拘捕3男1女（30至42歲）。4名被捕人涉嫌於2021年至2023年期間，利用虛假出糧紀錄及入息證明，為一個住宅物業向三間金融機構騙取合共超過7000萬港元的按揭貸款。



商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察黃錦榮指，4名被捕人涉嫌2年內，利用虛假出糧紀錄以及入息證明，騙取合共超過7,000萬港元的按揭貸款。（黃偉民攝）

商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察黃錦榮指，被捕人士中有兩名男子報稱任職地產經紀，另一名男子報稱任職公司董事，以及一名女子報稱任職護士。

警方調查發現，申請人為了符合金融機構對按揭入息申請的最低要求，於是與夥開設空殼公司，製造虛假的出糧紀錄以及工作證明，並在按揭貸款申請表上誇大他們的個人收入，令金融機構誤以為申請人具有一定的還款能力，從而批出貸款。

行動中，警方搜查多個處所，包括相關公司的辦公室，以及被捕人的住所。警方檢獲其手提電話、電腦、公司檔案、用來製作虛假入息證明的公司印章，以及銀行檔案等。警方將會繼續對他們進行深入財務調查。被捕人現正被警方扣留調查，不排除會有進一步的拘捕行動。

商業罪案調查科訛騙案調查組高級督察黃錦榮指，警方強烈譴責不法份子以欺騙手段去騙取貸款。（黃偉民攝）

警方表示，金融機構提供的物業按揭貸款是合法融資渠道，警方強烈譴責不法分子以欺騙手段去騙取貸款。這種行為不僅嚴重破壞金融秩序，更會對融資平台造成潛在風險。警方將會繼續和金融業界、監管機構，以及相關持份者加強情報交流，主動偵查可疑貸款交易，將犯人繩之於法。

警方提醒市民，「串謀詐騙」、「欺詐」，以及「使用虛假文書」均屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰是判處監禁14年，市民切勿以身試法。