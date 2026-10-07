富泰邨女童拎啤酒｜警初列誤會後改求警協助　交新界北虐兒組跟進

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」昨日（6日）流傳一段影片，長近4分鐘，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，破爛書包裝有兩罐啤酒，雙手亦各持一大袋啤酒，非常辛苦地緩慢行走，一名相信是父親的男子一度冷眼旁觀，幼弟和同穿校服的胞妹愛莫能助。事件引來多名途人關注和拍片，校方及後在社交媒體回應事件。



消息指，警方起初將案件列作「誤會」，但由於事件激起熱烈討論，案件改列「求警協助」，交由新界北刑事部虐待兒童組接手，並會聯絡社會福利署跟進。



（Facebook@富泰邨Fu Tai Estate）

據了解，昨晚警方接獲一名女子報案，指看到一段來自網路的影片，影片中顯示一名女童手持兩袋啤酒走過富泰邨附近，而當時女童父母（38歲及32歲）正待在她身旁。報案女子懷疑女童的父母虐待女童，於是報案。

警方抵達現場，尋獲該對父母及3名兒童，人員確認現場所有兒童狀況均無異常。涉案家庭正由社工及學校社工跟進。案件初時被列為「誤會」，但由於事件激起熱烈討論，故警方改列作「求警協助」，交由新界北刑事部虐待兒童組接手，會聯絡社會福利署作出跟進。

（Facebook@富泰邨Fu Tai Estate）

《香港01》今早到涉事一家了解，父母聲言事件純屬誤會，其中女童繼父解釋，要女兒拿兩大袋啤酒是訓練其肌肉，日後會改用其他方法。女童則表示，一次過拿6包（500毫升、4罐裝）啤酒是首次，確是有點辛苦，但父母平日都愛錫她；背囊是自己整爛，並不是上學用的書包。

女童母親補充，她現正戒酒，由每日飲12罐，減至每日5罐。她指，三名子女分別有專注力不足、讀寫障礙及發展遲緩的問題，批評屯門區沒有足夠的相關資源支援。

區議員陳文偉聯同警方和學校老師上門跟進。（Facebook專頁「屯門友」圖片）

事件於昨晚發生後，屯門區議員陳文偉今在商台節目《在晴朗的一天出發》中指，有街坊馬上致電他並發送相關影片。他認出女童校服後隨即聯絡涉事學校，該校校長亦陸續收到通知。他當晚與該校副校長、訓導主任、老師及社工等前往涉事女童家中。同時，警方亦已介入調查，一行人一同上門。

陳文偉指，涉事家庭當刻反應頗大，表示「發生咩事呀？點解咁緊要，要有警察入嚟屋企？」他表示，警方在單位內與女童及其妹妹單獨對話，了解她們的身體是否有傷痕等。他引述警方指，兩姊妹反映是她們主動「幫爸爸媽媽手」，警方稱「唔見有明顯虐兒case（個案）喎」，最後一行人在晚上12時許便離去。

校方稱家長態度配合 今日將與關愛隊前往探訪

陳文偉補充指，慶幸事件並非虐兒事件，但會與學校持續跟進該家庭的狀況。他今日稍後亦會與社署聯絡，亦將會與關愛隊前往探訪。他又引述涉事校長指，家長與學校一直有保持聯絡，家長態度亦相當配合。他又指，拍攝影片的街坊亦再主動聯絡他，表示想送新書包予女童。