富泰邨女童｜同校家長嘆心痛　指日常接放學無異樣　籲向社署求助

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」昨日（6日）流傳一段影片，長近4分鐘，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，破爛書包裝有兩罐啤酒，雙手亦各持一大袋啤酒，非常辛苦地緩慢行走，一名相信是父親的男子一度冷眼旁觀，幼弟和同穿校服的胞妹愛莫能助。事件引起市民熱議，校方及後在社交媒體表示已即時介入跟進。警方將案件交由新界北總區虐兒案件調查組接手，並已轉介社會福利署跟進。



《香港01》記者今日下午到女童就讀學校了解，有家長接受訪問時指，認識涉事家庭，指該家庭以往接送學童時並無異樣：「我見過佢有嚟接小朋友放學嘅，其實唔係你哋講到咁樣」，認為涉事家長純粹是採用了錯誤的管教及鍛鍊方式，建議他們應主動尋求社署等機構協助。但有其他家長看過片段大嘆心痛，又稱發育中的兒童根本無法負荷如此沉重的重量，擔心可能會造成脊椎勞損。



《香港01》記者今日下午到女童就讀學校了解，有家長接受訪問時指，認識片中涉事家庭，指該家庭以往接送學童時並無異樣。有其他同校家長看過片段大嘆心痛。（黃學潤攝）

昔日母親推BB車接放學未見異樣 直言「鍛鍊」方法錯誤應尋社署協助

張太受訪時表示，自去年起便在校門外見過該涉事家庭。她指出，以往通常是女童媽媽推著嬰兒車，帶着年幼兒子，齊齊出動接送兩名女兒放學，其間從未見過任何異常情況：「我見過佢有嚟接小朋友放學嘅，其實唔係你哋講到咁樣。」

她更回憶道，去年曾遇上雨天，她主動借出雨傘給該家庭為嬰兒擋雨。然而，她了解到該家庭近期搬屋，可能因路途變遠，為免勞師動眾，今年開始才改由父親獨自負責接送兩女。

張太指涉事家庭以往通常是媽媽推著嬰兒車，帶同年幼兒子，齊齊出動接送兩名女兒放學，其間從未見過任何異常情況：「我見過佢有嚟接小朋友放學嘅，其實唔係你哋講到咁樣。」（黃學潤攝）

對於影片中女童步履蹣跚地搬運重物，張太認為這種「鍛練」方法絕對不正確，但她坦言作為普通市民，有時未必完全理解正確的育兒知識，導致採用了錯誤的方法。她建議涉事父母，應該主動尋求社會福利署或相關社福機構的專業人士介入與協助，以獲得正確的育兒指導及轉介服務。

吳先生稱對事件感到痛心，擔憂女童常揹重物走路會導致脊椎勞損。（黃學潤攝）

同校家長稱痛心 憂女童常揹重物走路恐致脊椎勞損

另一家長吳先生的小朋友，在涉事女童所屬學校就讀二年級。他對於事件發生在自己熟悉的學校環境感到十分震驚。吳先生直言看到片中女童搬兩袋啤酒，感到非常心痛，並指發育中的兒童根本無法負荷如此沉重的重量：「孭住10kg嘢，仲要咁樣行上去！」他又表示，若女童經揹著重物走路，可能極容易造成脊椎勞損，「孭住咁重嘅嘢容易造成脊椎勞損，咁邊個負責啊？」

吳先生又嚴厲批評涉事家長行為「生得個小朋友出嚟一定要有義務去對待佢好，並唔係生出嚟好似當仇人咁樣。」對於女童家人聲稱搬啤酒是「鍛練肌肉」方法，吳先生表示完全無法認同。他強調，現今世代的教育理念與過往截然不同，以往社會或許會容忍體罰，但現時在教育方式及法律層面上已完全不適用。他指出，體罰行為已涉嫌構成刑事罪行及損害他人身體，並認為從影片可見，涉事行為已經是「踩晒界」。

對於女童被要求獨自搬運重物一事，多名同校家長均對涉事父母的「鍛鍊」說法表示極不認同。接送六年級孫兒的張女士坦言從新聞看到片段後覺得做法十分不妥，直指「梗係唔得啦，我自己都拎唔到咁重呀！」她認為這根本不是鍛鍊。

而女兒就讀小二的劉小姐看過影片後更感到「好心痛」，強調真正愛惜子女的父母絕不會將大人都承受不了的重物交給幼童。她反駁，若要訓練肌肉應使用正常工具，「其實爸爸媽媽佢自己都承受唔到，其實更何況畀個小朋友承受……」

兩人皆表示與涉事家長不熟；劉小姐指雖曾見過對方數次但未察覺有異常行為，並透露校方目前雖尚未就事件向家長作正式詳細交代，但已發出通告表示會提供相關的情緒紓緩及輔導支援。

葉先生指，該批啤酒的重量成年人亦難以負荷，批評家長罔顧小朋友的承受能力，做法絕對不正確。他又稱事件應交由學校、社工及警方等專業部門跟進，不應將事件過度放大，以免影響女童的心理健康。（黃學潤攝）

市民葉先生看過影片後強烈不滿，他指出，該批啤酒的重量成年人亦難以負荷，批評家長罔顧小朋友的承受能力，做法絕對不正確「一pack 4罐都有成12罐，總共個女童都攞咗12罐喎， 你普通一個大人你攞唔攞到呀？」他強調，事件應交由學校、社工及警方等專業部門跟進，不應將事件過度放大，以免影響女童的心理健康。

（Facebook@富泰邨Fu Tai Estate）

涉事女童（白衫）與父母及弟妹在住所內見記者。（黃學潤攝）

《香港01》今早到涉事一家了解，父母聲言事件純屬誤會，其中女童繼父解釋，要女兒拿兩大袋啤酒是訓練其肌肉，日後會改用其他方法。女童則表示，一次過拿6包（500毫升、4罐裝）啤酒是首次，確是有點辛苦，但父母平日都愛錫她；背囊是自己整爛，並不是上學用的書包。

女童母親補充，她現正戒酒，由每日飲12罐，減至每日5罐。她指，三名子女分別有專注力不足、讀寫障礙及發展遲緩的問題，批評屯門區沒有足夠的相關資源支援。

據了解，昨晚警方接獲一名女子報案，指看到一段來自網路的影片，影片中顯示一名女童手持兩袋啤酒走過富泰邨附近，而當時女童父母（38歲及32歲）正待在她身旁。報案女子懷疑女童的父母虐待女童，於是報案。

警方抵達現場，尋獲該對父母及3名兒童，人員確認現場所有兒童狀況均無異常。涉案家庭正由社工及學校社工跟進。案件初時被列為「誤會」，但由於事件激起熱烈討論，故警方改列作「求警協助」，交由新界北總區虐兒案件調查組接手，並已轉介社會福利署跟進。