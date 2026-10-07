富泰邨女童｜生父斥搬啤酒練肌是笑話　赴學校了解將聯絡社署跟進

昨日（6日）網上流傳一段影片，長近4分鐘，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，破爛書包裝有兩罐啤酒，雙手亦各持一大袋啤酒，非常辛苦地緩慢行走，事件引起市民熱議，校方及後在社交媒體回應事件。警方現將案件交由新界北總區虐兒案件調查組接手，並轉介社會福利署跟進。



女童生父丘先生接受《香港01》電話訪問時表示，看到片段後感到十分心痛及憤怒，直斥前妻稱搬重物為「訓練大小肌肉」的說法「簡直是笑話」。事發後，他曾稱致電前妻了解，但對方稱不方便說話便匆匆掛斷電話。由於未能從前妻口中得知實情，丘先生今午趕到趕往女兒就讀的學校，尋求駐校社工協助，隨後亦打算聯絡區議員及社會福利署跟進事件。他又承認早前因滯留內地，導致拖欠3萬多元贍養費，但承諾會全數補回予前妻。



身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

生父怒斥前妻行為：講得難聽啲已經係虐待

對於有指女童搬運重物是為了「訓練肌肉」，丘先生坦言長女確實有手腳不協調的毛病，需要訓練，但他強烈反駁前妻的育兒方式：「佢有同我講過話幫手做家務呢，係要訓練大、小肌。但係呢個說法講出嚟畀人聽，解釋都係個笑話啦！你話拎一兩罐啤酒我可以理解啊，叫做幫手拎下嘢。佢嗰度拎成一、兩打！」他又指，前妻只會避重就輕跟他說，例如女兒長大要幫忙做家務。

他續指，約兩星期前曾見過女兒，過往亦曾發現大女腳部有輕微損傷，當時女兒僅稱是幫忙拿東西時不小心𠝹傷，並指家裏只要求她「幫忙做家務」，惟他一直不知道原來女兒要搬運如此沉重的物品。此外，長女在家中還要協助照顧繼父的年幼孩子，包括換尿片及哄睡覺。

丘先生又稱，長女性格較為膽小，面對壓力不敢反抗，加上沒有生父在身邊，她根本不敢說出真話；相反次女膽子較大，會拒絕無理要求，因此勞役的重擔便落在大女身上。看到女兒的遭遇，丘先生直言感到極度憤怒「想直接打佢哋（前妻及女兒繼父）」，並指摘片段中的行為「講得難聽啲已經係虐待」。

認因滯留深圳拖欠贍養費 承諾全數補回欠款

對於贍養費方面，丘先生解釋，早前因事滯留深圳未能返港，絕非刻意逃避責任。目前他已回港，並正透過法援署及法庭積極處理相關事宜。他承認，按法庭命令每月需支付兩名女兒合共2,000元（每人各1,000元）的贍養費，目前累計拖欠約3萬多元，但他承諾會將欠款全數補回予前妻。

此外，事發後，他於今日下午曾致電前妻了解情況，惟對方表示家中有警察在場，而涉事長女已前往醫院驗傷，對方稱不方便說話便匆匆掛斷電話。由於未能從前妻口中得知實情，丘先生今午趕往女兒就讀的學校，尋求駐校社工協助，隨後亦打算聯絡區議員及社會福利署跟進事件。

《香港01》記者今日下午到女童就讀學校視察，有家長接受訪問時指，認識片中涉事家庭，指該家庭以往接送學童時並無異樣。有其他同校家長看過片段大嘆心痛。（黃學潤攝）

涉事女童（白衫）與父母及弟妹在住所內見記者。（黃學潤攝）

《香港01》今早到涉事一家了解，父母聲言事件純屬誤會，其中女童繼父解釋，要女兒拿兩大袋啤酒是訓練其肌肉，日後會改用其他方法。女童則表示，一次過拿6包（500毫升、4罐裝）啤酒是首次，確是有點辛苦，但父母平日都愛錫她；背囊是自己整爛，並不是上學用的書包。

女童母親補充，她現正戒酒，由每日飲12罐，減至每日5罐。她指，三名子女分別有專注力不足、讀寫障礙及發展遲緩的問題，批評屯門區沒有足夠的相關資源支援。

據了解，昨晚警方接獲一名女子報案，指看到一段來自網路的影片，影片中顯示一名女童手持兩袋啤酒走過富泰邨附近，而當時女童父母（38歲及32歲）正待在她身旁。報案女子懷疑女童的父母虐待女童，於是報案。

警方抵達現場，尋獲該對父母及3名兒童，人員確認現場所有兒童狀況均無異常。涉案家庭正由社工及學校社工跟進。案件初時被列為「誤會」，但由於事件激起熱烈討論，故警方改列作「求警協助」，交由新界北總區虐兒案件調查組接手，並轉介社會福利署作跟進。警方至今日下午以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，拘捕女童的38歲繼父和32歲生母。

社署回覆《香港01》查詢，表示十分關注事件，社署社工已聯絡涉事家庭，相關專業人員稍後會召開多專業會議，評估兒童及其家庭的需要，並因應兒童的健康／發展情況及其家庭的照顧能力，制訂跟進計劃並提供適切協助和支援。

教育局亦回覆稱非常關注事件，學校、社工和警方已經第一時間介入，全力跟進涉事家庭和學童的實際需要，確保學童安全。學校亦已即時啟動危機處理小組，就學生情況提供適切協助，並安排輔導老師和社工為受影響的學生輔提供輔導和支援。教育局已提醒學校加強與家長的溝通，透過家校合作促進學生健康成長。