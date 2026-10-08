假冒官員騙案︱22歲女做特務出示假委任證及送文件　涉8宗案被捕

警方上月接報指，有騙徒假扮香港入境處以及內地公安人員，訛稱受害人參與洗黑錢，要求受害人繳交近65萬港元的保證金。由於受害人擔心自己在不知情下犯案，加上急於證明自己清白，不虞有詐，最終轉帳至騙徒所指定的私人戶口。



西九龍總區刑事部經調查後，於前日（6日）涉「以欺騙手段取得財產」拘捕一名假冒「特務」的22歲中國籍女子。她曾出示虛假警察委任證及送遞偽造「保密協議」，調查後相信她共涉及8宗同類型騙案。



涉案22歲中國籍女子曾出示虛假警察委任證及送遞偽造文件。（黃偉民攝）

西九龍科技及財富調查組高級督察衞進濤表示，警方高度重視案件，經過深入調查及情報分析後，成功鎖定涉案女子。她涉嫌協助騙徒假扮「特務人員」，向受害人送遞偽造的「保密文件」，她亦曾經展示過一些偽造的香港警察委任證，以騙取受害人信任。

警方在前日採取行動，在涉案女子住宅附近，以涉嫌「欺騙手段取得財產」罪名將她拘捕；在她身上檢獲一張偽造的香港警察委任證，以及一張正準備送往給另一位受害人的偽造「保密協議」，成功阻止另一名受害人被騙。

警方在進一步調查時發現，這名被捕女子同時涉及另外7宗同類型騙案，她現正被警方扣留調查。

警方提醒市民，當收到不知名人士來電時，特別是來自海外或自稱執法人員的來電，應提高警覺，「停一停，諗一諗」。警方強調，執法人員是絕對不會要求任何人進行匯款轉帳或現金交收，甚至提交銀行密碼等私人資料去證明自己清白；亦絕對不會要求任何人簽署任何形式的保密協議。

市民如果有任何疑問，可以與家人和朋友商量，亦可致電警方防騙易熱線18222，又或者下載警方防騙視伏器，或到附近警署向警員查詢。

警方特別提醒海外或內地留學生，切勿誤信騙徒。詐騙集團常利用受害人恐懼心理，以高壓手段強迫受害人定期「報到」及孤立受害人，甚至以「戴罪立功」為名誘使他們充當「特務」上門交收或派假文件。

警方重申，即使受容人沒有收取過任何報酬，又或者騙款，一旦以任何其他形式協助騙徒，同樣需要負上刑責。警方和各大專院校現有緊密聯絡，如果留學生遇到上述情況，可以考慮尋求校方意見，避免誤墮法網。