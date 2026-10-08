假冒官員騙案︱22歲女做特務出示假委任證及送文件　涉8宗案被捕

撰文：黃偉民
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警方上月接報指，有騙徒假扮香港入境處以及內地公安人員，訛稱受害人參與洗黑錢，要求受害人繳交近65萬港元的保證金。由於受害人擔心自己在不知情下犯案，加上急於證明自己清白，不虞有詐，最終轉帳至騙徒所指定的私人戶口。

西九龍總區刑事部經調查後，於前日（6日）涉「以欺騙手段取得財產」拘捕一名假冒「特務」的22歲中國籍女子。她曾出示虛假警察委任證及送遞偽造「保密協議」，調查後相信她共涉及8宗同類型騙案。

涉案22歲中國籍女子曾出示虛假警察委任證及送遞偽造文件。（黃偉民攝）

西九龍科技及財富調查組高級督察衞進濤表示，警方高度重視案件，經過深入調查及情報分析後，成功鎖定涉案女子。她涉嫌協助騙徒假扮「特務人員」，向受害人送遞偽造的「保密文件」，她亦曾經展示過一些偽造的香港警察委任證，以騙取受害人信任。

警方在前日採取行動，在涉案女子住宅附近，以涉嫌「欺騙手段取得財產」罪名將她拘捕；在她身上檢獲一張偽造的香港警察委任證，以及一張正準備送往給另一位受害人的偽造「保密協議」，成功阻止另一名受害人被騙。

警方在進一步調查時發現，這名被捕女子同時涉及另外7宗同類型騙案，她現正被警方扣留調查。

警方提醒市民，當收到不知名人士來電時，特別是來自海外或自稱執法人員的來電，應提高警覺，「停一停，諗一諗」。警方強調，執法人員是絕對不會要求任何人進行匯款轉帳或現金交收，甚至提交銀行密碼等私人資料去證明自己清白；亦絕對不會要求任何人簽署任何形式的保密協議。

市民如果有任何疑問，可以與家人和朋友商量，亦可致電警方防騙易熱線18222，又或者下載警方防騙視伏器，或到附近警署向警員查詢。

警方特別提醒海外或內地留學生，切勿誤信騙徒。詐騙集團常利用受害人恐懼心理，以高壓手段強迫受害人定期「報到」及孤立受害人，甚至以「戴罪立功」為名誘使他們充當「特務」上門交收或派假文件。

警方重申，即使受容人沒有收取過任何報酬，又或者騙款，一旦以任何其他形式協助騙徒，同樣需要負上刑責。警方和各大專院校現有緊密聯絡，如果留學生遇到上述情況，可以考慮尋求校方意見，避免誤墮法網。

西九龍科技及財富調查組高級督察衞進濤特別提醒海外或內地留學生，切勿誤信騙徒。（黃偉民攝）
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