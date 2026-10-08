柴灣峰華邨公屋單位藏近1.7萬支私煙　海關拘男租戶判監3個月

一名公屋單位租戶因處理未完稅香煙，違反《應課稅品條例》（第109章），昨日（7日）在東區裁判法院被判處監禁3個月。



海關人員於9月10日在柴灣峰華邨反私煙期間，拘捕該名56歲本地男子，在其隨身物品及所租住的公屋單位內，檢獲共16,900支未完稅香煙，估計市值約7.6萬元，應課稅值約5.6萬元。根據海關圖片可見，涉案單位的櫃及床下抽屜，均被放滿多條私煙。



海關在涉案男子的柴灣峰華邨公屋單位及隨身物品內，共檢獲16,900支未完稅香煙，估計市值約7.6萬元，應課稅值約5.6萬元。（海關圖片）

海關在涉案男子的柴灣峰華邨公屋單位及隨身物品內，共檢獲16,900支未完稅香煙，估計市值約7.6萬元，應課稅值約5.6萬元。（海關圖片）

海關在涉案男子的柴灣峰華邨公屋單位及隨身物品內，共檢獲16,900支未完稅香煙，估計市值約7.6萬元，應課稅值約5.6萬元。（海關圖片）

海關歡迎裁決，監禁刑罰具相當阻嚇作用，並充分反映罪行的嚴重性。如公屋單位涉及私煙罪行，海關會在法庭審結案件後通知房屋署，以按租約條款或屋邨管理扣分制跟進，包括扣分或終止租約。

海關會繼續以多管齊下的方式嚴厲打擊私煙活動。海關提醒市民，根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。