拆局｜德朗邨百呎空間悲歌　外傭顧獨老　樂齡藍圖可阻獨而不孤？

啟德德朗邨周一（12日）揭發一宗震驚社會的虐老命案。一名93歲老婦疑遭照顧她的52歲印傭Kharsina連番施襲後不治。

這宗慘劇揭示「居家安老」體制背後隱藏風險。當香港「獨老」人數持續上升，單靠聘請外傭進行「一對一」全天候照顧，其是否具備專業醫療及護理技巧？其身心素質能否應對高壓工作？百呎狹小環境是否適切？其服務表現又該如何評核？政府提出輸入外籍家居照顧員，究竟是否能夠解開困局的良方妙計？

在推動「樂齡社會」藍圖下，我們更需要反思如何避免將照顧責任全盤轉嫁予個人或家庭。讓社會支援網絡盡可能承托有需要的長者，勿讓悲劇重演。



啟德德朗邨一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

德朗邨的悲劇，死者30年前喪夫，膝下無兒無女，亦非社署跟進個案，來往較密切的只有姪女。約7年前，婆婆獨自搬入德朗邨一個僅150呎的公屋單位，當時她依然行動自如、思緒清晰，相當「精靈」。然而，當小小單位內擺放了梳化與碌架床後，原本狹窄的生活空間便顯得更為侷促，僅夠一人勉強活動。

印傭一周工作六天半 疑照顧致磨擦或辛勞

關婆婆17年前確診大腸癌，3年前更不幸中風，身體狀況一落千丈，變得行動不便、言語不清，無法自行使用電話與外界溝通，當時醫生明確指出她需要「24小時貼身照顧」。親戚遂於2023年1月聘請印傭Kharsina全職照料，工作模式為一周工作六天半，每週其中一日的下午獲准放假，親戚則大約每月探望一次。

因考慮到婆婆年事已高，親戚在單位內安裝了閉路電視，惟平日甚少監控即時畫面。在鄰居印象中，涉案印傭能操簡單廣東話，平日有禮貌、會點頭打招呼，間中亦會推輪椅帶婆婆落樓散步，表面上未見異常。

直至悲劇揭發，警方調閱閉路電視片段才還原不堪真相。原來在案發前半個月，印傭已每日間歇性對關婆婆施襲，例如在餵食時拍打長者。案發當日，暴力行為更在短短7分鐘內迅速爆發，印傭連續拍打婆婆頭部、頸部及臉部高達20次，更以腳踐踏其腹部並粗暴搬動長者。雖然婆婆身上沒有顯眼的致命傷痕，但數處留有瘀傷，確切死因仍有待剖驗。警方初步不排除印傭因照顧而發生磨擦或過於辛勞，與長者長期關係欠佳而釀成慘劇。

虐老固然不可取 社區更應反思悲劇成因

虐老不可取，社會應引以為戒。但同時，這宗慘劇背後，留下了許多尚未解開的疑問。關婆婆除了需要餵食及坐輪椅落樓外，日常是否需要扶抱、洗澡、翻身等高度體力消耗的護理？涉案印傭是否具備相應的專業技巧與心理韌力？所謂的「壓力」或「辛勞」，究竟是長期疲勞累積的爆發點，還是連番施襲的藉口？

更關鍵的是社區支援制度是否缺位。關婆婆除了獲得社署協助申請經濟援助之外，在社區內有無得到支援，例如是否在動態高風險照顧者資料庫之列、曾否獲得過其他家居照顧服務、定期家訪、日間暫託服務，均屬未知之數。在過去三年裡，這個百呎狹小空間是否成為了僱傭兩人在無外援下朝夕相對、壓力無法釋放的「窒息孤島」？

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院舍輪候時間長 外傭能力或難應付

香港社區組織協會幹事廖智皓分析指出，案中老婦涉及癌症及中風後遺症等多重健康問題，行動與語言能力均受限制，屬於需要高度專業護理的重度個案。單憑一名缺乏專業護理訓練的外傭，在狹窄空間內24小時單打獨鬥，根本難以勝任。這類個案理應由專業的醫療與護理團隊輪流照看，才能防止照顧者壓力崩潰或出現照顧不當的情況。

然而，許多家庭明知長者護理需求極高，卻依然無奈選擇居家安老。這背後反映了無數香港家庭的現實困局。政府資助的安老院舍雖然質素較有保障，但平均輪候時間長達一年以上，「長者院舍照顧服務券」亦需時申請且名額有限；私營院舍則每月動輒數萬元，對一般家庭負擔極重，且服務質素良莠不齊。再加上要顧及一些長者自身的個人意願，或會抗拒入住安老院舍。在多重限制下，家庭只能退而求其次，選擇每月花數千元聘請外傭一對一照顧。當長者在社區缺乏適當服務，作為照顧者的外傭能力又無法匹配複雜需求時，對長者與照顧者均不理想。

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政府推外籍家居照顧員 是否靈丹妙藥？

隨著香港進入超高齡社會，與關婆婆處境相似的長者將急劇增加。目前全港65歲或以上人口已突破180萬，預計到2046年將增至274萬人，佔全港人口近36%。同時，獨居長者戶數在去年初已突破近24萬戶。隨著無子女長者增加、近年本港出現移民潮導致子女離港，加上伴侶離世的「單老」家庭大幅上升，越來越多高齡長者需依賴其他照顧者，包括外籍傭工。

政府在香港《第一個五年規劃》中強調「共建豐盛樂齡社會」，《2026年施政報告》亦表明政府會貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」的方針。政府成立的「社會高齡化對策工作組」提出了73項措施，包括提升安老院舍服務容量及增加資助社區照顧名額等。當中一項備受關注的新措施，是預計於明年下半年推出的「輸入外籍家居照顧員試行計劃」，要求照顧員在原居地接受最少150小時經認證的培訓（等同本地院舍保健員水平），並具備至少3年護理經驗，法定薪酬將較一般外傭高出一至兩成。

然而，單靠這項政策或增加部份服務額度，真的能阻止下一場悲劇發生嗎？輸入具備資質的外籍家居照顧員，固然可以在一定程度上提升護理技能，但有意見認為，若家庭無法負擔較高的薪酬門檻聘請這類照顧員，只能選擇普通傭工，又或者長者的醫療需要早已超出單人體力極限，將高風險的照顧重擔繼續死押在單一照顧者身上，終究無法擺脫照顧壓力崩潰的宿命。

誠如香港僱傭公會主席陳東風所言，早前與勞工及福利局官員開會時，注意到當局計劃訓練外籍家居照顧員較集中在醫療技巧方面，但他強調，除了技能訓練外，照顧者的心理素質與應對態度調整更為關鍵。

陳文宜直言，對於需要高度照護的長者，難以全盤依賴單一外傭承擔。廖智皓亦認為這類個案理應由專業的醫療與護理團隊輪流照看。（資料圖片）

居家安老宜補足相應配套 讓社會共同照顧長者

對此，社福界立法會議員、香港社會服務聯會行政總裁陳文宜直言，「外傭終歸不是專業看護」，對於關婆婆這類需要高度照護的長者，確實難以全盤依賴單一外傭承擔。安老院舍固然有嚴謹的監管與照護制度，但若長者及家屬選擇繼續留在社區，當局便必須補足相應的家居照護配套，例如上門物理治療及緊急支援等。針對政府擬推出的外籍家居照顧員計劃，陳文宜認為其確實能提供相對專業的服務，但社會大眾對於如何確保服務質素與實施嚴謹監管寄予厚望，政府必須慎重考慮。

為防範同類悲劇重演，陳文宜更建議當局參考國際及內地經驗，全面構建「加強監察」、「培訓支援」及「制度防治」三條護老防線：除了提升中介機構的培訓質素，在傭工培訓中加入情緒與照顧壓力管理、虐老警號識別等專門單元之外，亦應建立嚴格的監察機制；同時在制度防治層面加強事前預防與法例震懾力，透過明確的追責與行業禁入機制，多管齊下避免悲劇再度發生。

居家安老不應簡化為外判照顧責任，護老措拖亦不能僅停留在發放資源券或擴充宿位的量化思維。政府在推動「樂齡社會」時，必須建立真正的社會共同承擔機制，將專業醫療評估、社區個案跟進、高彈性的照顧者喘息服務，以及靈活的社區輪班護理等等措施有機結合。唯有築構完整的社會支援網絡與安全防線，全面接應一個又一個的「窒息孤島」，不再讓老弱與照顧者在百呎空間內孤立無援，「居家安老」才不會成為一句令人心酸的口號。